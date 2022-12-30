Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni yıl öncesi ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni yıl öncesi ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.

Lezzet-i Kür restoranda gazetecilerle buluşan Başkan Demir, 2022 yılında belediyemizin hayata geçirdiği ve halkımızın hizmetine sunduğu otogar, tekstil fabrikası, bungalov tatil köyü, kura nehri yaşam alanı, yöresel ürünler çarşısı gibi önemli projeler hakkında genel bilgi verdi.

Gazetecilerle yaptığı sohbette, “Umudun Şehri Ardahan” sloganı ile kent genelinde park, bahçe, asma köprü, nostaljik cadde ve sokaklar dizayn ederek Ardahan’ı daha yaşanabilir hale getirme gayreti gösterdiklerini de aktaran Başkan Demir, 2023 yılında da aynı gayreti göstererek Ardahan’ı şirin bir tatil şehrine dönüştürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında sözünü verdiği projeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını da belirten Başkan Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Ardahan’ı her alanda hak ettiği değere kavuşturup marka şehir olması için görevimin son anına kadar aynı gayretle çalışacağım. Bu benim Ardahan’a borcumdur. Ardahanlıların bana gösterdiği teveccühün karşılığını, çok çalışarak, çok hizmet ederek, tek işim Ardahan olurcasına durmadan projeler üreterek ödeme borcum var. Söz verdiğimiz her projeyi tek tek hayata geçirdik. Ardahan’ı gözle görülen proje ve hizmetlerle daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm ekiplerimizle tüm gücümüzle çalışmalarımızı yeni yılda da sürdüreceğiz. Gerek araç gereçlerimizle, gerek atölyelerimizle ve gerekse iş gücümüzle Ardahan belediyesi bu halka hizmetini layıkıyla devam ettirmeye kararlıdır.”