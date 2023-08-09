Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Mustafa Demir, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tahsis derecesine geldiklerini belirterek, “Şu anda 12 bin istihdamı taahhüt eden özel bir firmanın tahsisi gerçekleşmek üzeredir” dedi.

SBB Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Birinci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Başkan Demir, Yeni OSB ve ilçelerdeki OSB’lerle ilgili bilgi verdi. Demir, "Özellikle sanayi alanı noktasında şu anda Yeni OSB’de tahsis derecesine geldik. Şu anda 12 bin istihdamı taahhüt eden özel bir firmanın tahsisi gerçekleşmek üzere. Yine Vezirköprü’deki firmamızın bir talebi var, o da inceleniyor. Yeni OSB’ye 100’e yakın müracaat oldu. Tamamı inceleniyor. Dün müteşebbisler toplantısını yaptık. Bu çerçevede tahsisler ve müteakiben hem altyapı bir tarafta hem yatırım bir tarafta orada büyük bir istihdama katkı sağlayacak bir yapıyı inşallah inşa sürecindeyiz. Yine diğer OSB’ler ile ilgili Havza Bekdiğin’deki OSB’nin 20 bin dönüme çıkma çalışmaları ciddi bir mesafe aldı. Yarın, oradan olumlu rapor çıkması halinde yakın zamanda da 20 bin dönüme çıkacak. Yani 20 kat artıyor. Dolayısıyla orada büyük parseller oluşturulabilecek, Türkiye çapında uluslararası alanda ciddi yatırım noktasında cazip hale gelmiş olacak. Terme’deki çalışmalar devam ediyor. Neticelendiğinde inşallah onları da paylaşacağız. Alaçam’da da yine bir OSB çalışması var. O da iyi gidiyor. Dolayısıyla bunları da paylaşmış olalım. Vezirköprü’de de sanayide şuan da yolları başkan açıyor. Hakikaten bugün Türkiye’de sanıyorum Samsun hem hükümet yatırımları hem Büyükşehir iyi bir senkronizasyonla tüm güç birliğiyle aynı hedefe doğru yürümede örnek bir süreç yaşıyor" diye konuştu.

Kamu kampüsü projesi hazırlanıyor

"Samsun tarihi bir dönem yaşıyor” diyen Başkan Demir konuşmasına şöyle devam etti:

"4 bin kilometre yol yaptık. İlçelere çok ciddi yatırımlarımız oldu ve devam ediyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında 55 dönüm bir arazide Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kültür Merkezi proje çalışması başladı. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki restorasyon devam ediyor, Aile Yaşam Merkezi devam ediyor, Anakent İş Merkezi’nin otoparkı sürüyor. Belediyenin yanındaki otoparkın inşasına başlandı. Kütüphane devam ediyor. Şimdi Yalı Kafe ile ilgili yargı süreci ile ilgili bir karar var."

"Karavan konaklanmayan yerlerde karavanlara müsaade etmiyoruz"

Başkan Demir şehre gelen karavancılarla ilgili 2 büyük proje yaptıklarını belirterek, "Karadeniz iyi bir lokasyon ve Samsun’da iyi bir lokasyondadır. Özellikle karavanların çok fazla ilgi gösterdiği bir şehiriz. Bunlarla ilgili özellikle 2 tane büyük yatırım yaptık. Biri Terme’de, biri de Atakum İncesu bölgesinde. Kişi karavan konaklanmayan bir yere park ederek bir de konaklıyorsa ona müsaade etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi yolu inşası

Samsun Şehir Hastanesi’nin yollarıyla ilgili de konuşan Mustafa Demir, "Şehir Hastanesi’nin yolu ile ilgili ihale yapıldı. Firma şu anda inşaata başlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı çevre yoluna bağlayan kavşakta ise ihale kesinleşti ve firma inşasına başladı. 1 yıl civarında biter. Kamalı Bulvarı’nın da inşası devam ediyor. Atakum’un birçok trafiği Toybelen mıntıkasından Ankara yoluna çalışmaya yakın gelecekte başlayacak” ifadelerini kullandı.

Ek bütçe ve otopark kiralanması

Toplantı gündeminde bulunan 43 madde oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem dışı olan İlkadım ve Ayvacık Belediyelerinin ek bütçe talepleri ile Bulvar AVM önündeki otoparkın 10 yıllığına kiralanmasıyla ilgili teklifler de oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.