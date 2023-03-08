Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik yoğunluğunu alternatif güzergahlar yaparak azaltıyor. Bu çerçevede Atakum ilçesi ile Toybelen Sanayi Sitesi arasındaki ulaşım, Aydınlık Bulvarı çalışmasıyla daha kolay hale gelecek. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yapım çalışmaları devam eden Aydınlık Bulvarı tamamlandığında Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yükü azalacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik yoğunluğunu alternatif güzergahlar yaparak azaltıyor. Bu çerçevede Atakum ilçesi ile Toybelen Sanayi Sitesi arasındaki ulaşım, Aydınlık Bulvarı çalışmasıyla daha kolay hale gelecek. Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yapım çalışmaları devam eden Aydınlık Bulvarı tamamlandığında Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yükü azalacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir bulvar kazandırılması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez ilçelerde de alt yapı yatırımlarını hızlandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik yoğunluğunu, alternatif güzergahlar yaparak azaltıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydınlık Bulvarı ile 1467. Cadde’yi açarak yeni bir bulvar için mesai yapıyor. Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni bulvar 35 metre genişliğinde ve gidiş- geliş 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak.

"Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aydınlık Bulvarı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Kentin dört bir yanında yol çalışmalarına hızla devam ettiklerini dile getiren Başkan Demir, “Akıllı Şehir ve Trafik Güvenliği Projesi ile trafik konforunun arttığı kent merkezimizde, yeni bulvarlar açarak araç yoğunluğunu daha da düşürmeye ve sürücülerimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Yapım çalışmaları devam eden Aydınlık Bulvarı tamamlandığında Atatürk Bulvarı’ndaki trafik yükü azalacak. Aynı zamanda Atakum ile Toybelen Sanayi Sitesi ve Keresteciler Sitesi’ni birbirine bağlayacak. Bulvar yolu hizmete açıldığında da özellikle sanayi sitesinde çalışacak vatandaşlarımızın iş yerlerine ulaşımı kolaylaşacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp yolu ulaşıma açacağız” diye konuştu.