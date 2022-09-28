Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ile birlikte ARBEL ekiplerince Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Sahasında gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarına katıldı. Kura Nehri etrafında vatandaşlara boş vakitlerinde iyi zaman geçirebilecekleri eşsiz bir alan yaratma kararlılığında olan Başkan Demir, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına karşın işçilere saatlerce yardım etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ile birlikte ARBEL ekiplerince Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Sahasında gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarına katıldı. Kura Nehri etrafında vatandaşlara boş vakitlerinde iyi zaman geçirebilecekleri eşsiz bir alan yaratma kararlılığında olan Başkan Demir, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına karşın işçilere saatlerce yardım etti.

Yakıcı güneşe aldırış etmeden işçilerle beraber saatlerce ter döktü

Tarihi Ardahan Kalesinin alt tarafında geçtiğimiz aylarda oluşturulan ve Sırrı Atalay Hatıra Ormanı Alanı ismi verilen bölgede belediye ekipleri ve iş makineleri tarafından çevre düzenleme çalışması yapıldı. Başkan Demir ve CHP’li Belediye Meclis üyeleri de kızgın güneş altında işçi önlüğü giyip, kolları sıvayarak çalışmalara eşlik etti. Elinden düşürmediği tırmık ve kürekle uzun süre toprak üzerinde ter döken Belediye Başkanı Faruk Demir, ardından yoğun mesaisini kent merkezinde süren diğer çalışmaları takip ederek sürdürdü.