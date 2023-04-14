Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı Mustafa Demir, şehit ve gazi ailelerine “Vatan size minnettardır, bizim varlık sebebimiz sizlersiniz, biz bunun bilincindeyiz” dedi.

SBB tarafından ‘Şehit ve Gazi Aileleri Vefa İftarı’ programı düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen programa SBB Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Uğurlu ve eşi Altuğ Uğurlu, SBB Genel Sekreter Vekili Metin Köksal ile daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aytaş, MHP İl Başkanı Osman Kandıra, BBP İl Başkanı Ünsal Tokuç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Gazi Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve sonrasında tasavvuf müzik dinletisi gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan SBB Başkanı Mustafa Demir, “Vatan size minnettardır, bizim varlık sebebimiz sizlersiniz, biz bunun bilincindeyiz. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Dünya mazlumları bizden medet umuyor. Siz kutsi bir hayatı yaşayan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizsiniz. Kahraman gazilerimize yaşayan şehitler gözüyle bakarız. ‘Onlar ölüler değil, onlar diridir’ şehitlerimize bu payeyi âlemlerin Rabb’i veriyor. Bu ne büyük bir paye, bu ne müthiş bir itibar, kazanım. Rabb’im hepimizi birlikte bayrama kavuştursun. Sizleri seviyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun” diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise iftar programı organizasyonu nedeniyle teşekkür ederek, “Büyükşehir her zaman bizim yanımızda. Bütün ihtiyaç ve taleplerimizi hassasiyetle çözüme kavuşturuyor. Verdiği desteklerden dolayı bir kere daha kendisine teşekkür ediyoruz. Bu iftar programında bir araya geldiğimiz için çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.