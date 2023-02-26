Samsun Büyükşehir Belediyesi yetiştirdiği rulo çim ile hem kendi ihtiyacını karşılıyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu üretim ile 2023 yılı için kasamızdan çıkacak 800 bin lira cebimizde kalacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetiştirdiği rulo çim ile hem kendi ihtiyacını karşılıyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu üretim ile 2023 yılı için kasamızdan çıkacak 800 bin lira cebimizde kalacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, il genelinde bir taraftan peyzaj ve bakım çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da yaptığı üretim çalışmaları ile hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Toprak döküm sahasının bulunduğu bölgeyi dönüşüm sahasına çeviren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, oluşturduğu üretim alanı ile hem belediyenin çim ihtiyacını karşılıyor, hem de toprak eleme makinesi ile taş, kil ve diğer tüm atıkları ayrıştırarak çıkan ürünleri karışım malzemeleri ile karıştırıp yeniden peyzaj alanlarında kullanmak üzere dönüştürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin, 30 bin metrekare alanda yapılan üretim çalışmalarının 10 bin metrekaresinde çim üretimi yapıldığını, kalan 20 bin metrekarelik bölümde de bitkisel toprağın rehabilite edilerek tekrar kullanılacak hale getirildiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu çalışma ile önemli bir maddi tasarruf sağladıklarını ifade ederek, “Peyzaj alanlarında kullanmak üzere belediyemizin ihtiyacı olan çimi biz buradan karşılıyoruz. Ekiplerimiz bu yıl 10 bin metrekarelik bir alan için çim üretimi yapacak. Bu üretim ile de 2023 yılı için kasamızdan çıkacak 800 bin lira cebimizde kalacak. Üretimi yapılan çimden, kesimle birlikte aynı gün ilgili alanda uygulama yapılmak suretiyle yeşil alan elde ediliyor. Böylece adaptasyon problemi yaşanmıyor. Kendi personelimiz ve makinelerimizle üretim yapıyoruz. Yabancı ot problemi de yaşanmıyor. Yapılan uygulamalarda ise yüzde 100 verim sağlanıyor. Ürettiğimiz çimleri de kent merkezi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıyoruz" dedi.