Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy’den Atakum ilçesine kadar çok yoğun bir yağışın etkili olduğunu belirterek, “Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar” dedi.

Samsun’da bu gece başlayan ve sabah da devam eden sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinde meydana gelen su baskınlarına ve yaşanan diğer olumsuz durumlara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı ve etkili müdahalede bulundu. Şiddetli sağanak yağmur nedeniyle tüm tedbirlerini alan Büyükşehir Belediyesi gelen ihbarlara anında müdahale etti. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı, sahada aktif olarak çalışma yapıyor.

Heyelan olan noktalarda çalışma yürütülüyor

Heyelan meydana gelen noktalara Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri iş makinalarıyla müdahalede bulunarak, ulaşımda yaşanan aksamalar gideriliyor. Ayrıca sel sularının taşıdığı malzemelerin tahliye noktalarını tıkamasıyla meydana gelen su baskınlarına SASKİ ekipleri de hızla müdahale etti. Sel suları bu bölgelerde hızla tahliye ediliyor. Taşkın olan noktalarda iş makinalarıyla çalışma yapılırken su baskınları oluşan ev ve iş yerlerinde ise İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sel sularını vidanjörlerle tahliye ediyor.

“Tüm ekiplerimiz sahada, müdahaleleri hızlı gerçekleştirdik”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sel nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alıp, vatandaşlar ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Demir, “Dünden itibaren ekiplerimiz gerekli tüm tedbirleri aldı. Tekkeköy’den Atakum’a kadar çok yoğun bir yağış aldık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar. Şuanda da bütün ekiplerimiz biriken yağmur sularını çekmeye ve şebeke ağızlarını açık tutmaya gayret ediyorlar. Tüm ekiplerimizle tam tekmil sahadayız. Kısa bir zaman içerisinde sorunlar giderildi. Kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nde de çalışma yapıyoruz. Sel sularının tahliyesi için ekiplerimiz hızla çalışıyorlar. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmalara aralıksız devam ediyor. Vadi Bulvarı ışıkları mevkiinde bir heyelan olmuştu oraya da hızla müdahale ederek ulaşımla ilgili sorunu hemen giderdik” dedi.