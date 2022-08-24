Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST’in Samsun’un ulusal ve uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "TEKNOFEST fırsatını çok iyi değerlendireceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST’in Samsun’un ulusal ve uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "TEKNOFEST fırsatını çok iyi değerlendireceğiz" dedi.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST’in önemine değinen Başkan Demir, yapılan yatırımları anlatarak, ”Karadeniz’in merkezi Samsunumuzda TEKNOFEST ile ilgili müthiş bir heyecan oluştu. Yoğun bir tempoyla çalışarak, çok geniş bir alanda çalışma yürüttük. Altyapı noktasında yeni yatırımlar gerçekleştirdik. Kentin ulaşım, teknik, hizmet, ihtiyaç ve turizm noktasında gerekli her türlü tedbiri aldık. Sorunsuz şekilde 30 Ağustos’a doğru yürüyoruz. Festival sürecince ulaşımda hiçbir aksaklık yaşamayıp amacına ve hedefine uygun, düzenli, anlamlı ve güzel bir festivale imza atacağız. Şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayarak, bu fırsatı kaçırmayacağız. 7’den 70’e birlikte olacak. Gelecek misafirlerimiz Samsun seyahatini asla unutmayacak. 2022’den sonra şehrimizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye konuştu.

TEKNOFEST ile ilgili yaklaşık 8 aydır sürdürülen çalışmalardan söz eden Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Teknolojinin imkanlarından olabildiğince yararlanarak projeler ürettik. Ulaşım master planını hızlı bir şekilde ortaya çıkardık ve yapımına koyulduk. Akıllı Şehri Trafik Güvenliği projesini TEKNOFEST’e yetiştirdik. Ana arter yollarını kendi ekiplerimizle kısa sürede yeniledik. 6 tane mekanik otopark projemizden Havza, Çarşamba ve İlkadım ilçelerindekileri bitirdik. Kentsel problemleri kökten hızla ortadan kaldırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Halk elektrikli otobüslerle tanışacak”

Ulaşım maliyetlerini düşürecek elektrikli otobüslere de değinen Başkan Demir şöyle devam etti:

“7 kat daha verimli ve konforlu ulaşımı sağlayacak elektrikli otobüsleri festivalden önce devreye alıyoruz. Karbon salınımı sıfır olan otobüsler, 15 dakikalık şarj ile 85 km yol gidebiliyor. Şuan 15 elektrikli otobüsümüz var. TEKNOFEST alanımızda halkımızı son teknoloji harikası otobüslerimizle tanıştıracağız.”

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün TEKNOFEST’in yapılacağı Çarşamba Havalimanı’ndaki çalışmaları da yerinde inceledi. T3 Vakfı Genel Sekreteri Ömer Kökçam, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız, Metin Köksal ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Bayır ve Park Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin’de kendisine eşlik etti.

Başkan Demir, “Böyle bir organizasyonu kimse kolay kolay gerçekleştiremez. TEKNOFEST şehrin ruhuna büyük katkı sağlayacaktır. Zaman yaklaştıkça hepimize daha da büyük heyecan sarmaya başladı. Tüm vatandaşlarımız 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST’e davet ediyorum” ifadelerini kullandı.