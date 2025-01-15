Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hanaklı iş insanı Üzeyir Engin’in başkanlığını yaptığı Serhat Ardahanspor kulübü için İstanbul’da düzenlenen dayanışma gecesine katılarak konser verdi.

Bal ligindeki grubunda aldığı başarılı sonuçlarla 3.lig hedefine adım adım yaklaşan kent takımı Serhat Ardahanspor kulübüne maddi anlamda destek olmak üzere düzenlenen yardım gecesi İstanbul Ataşehir’deki Grand Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.

Başkan Faruk Demir: "Herkes kulübe destekte bulunsun"

Ardahanlı ünlü isimlerin katıldığı dayanışma gecesinde Başkan Faruk Demir ile Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum sahne aldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği, renkli görüntülerin kayda geçtiği gece de birbirinden eşsiz parçalarını seslendiren Belediye Başkanı Faruk Demir, yaptığı konuşmasında kulübe destek çağrısında bulunarak devamında şunları söyledi:

“Ardahan’ın kanaat önderleri olarak görülen çok kıymetli hemşerilerimi bugün burada bir arada görmekten çok mutlu oldum. Bu geceyi organize eden Serhat Ardahanspor başkanı Üzeyir Engin’in gayretine destek vermemiz gerekiyor. Bunun için herkesin gözünün kulağının Ardahan’da olması gerekiyor. Ardahan’ı gariban il konumunda bırakmamamız lazım. İlk defa geçen yıl her sene göç veren nüfusumuz artışa geçti. 92’de il olduğumuzda 170 bin nüfusumuz vardı bugün 90 binlere geriledik bunu durduramazsak başka tehlikeler kapımızı çalacak. Bizde bu kötü durumu durdurmak için görev aldık. Bundan sonraki süreçte daha güzel günleri görmek için futbola önem vermeliyiz. Üzeyir başkan takımı önemli bir yere getirdi. Ardahan Belediyesi olarak biz Serhat Ardahanspor’u destekliyoruz. Ama bizim desteklerimizin yanı sıra siz değerli hemşerilerimizin de desteklerini görmek istiyoruz" dedi.