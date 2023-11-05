Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Samsun Keşif Kampüsü’nde 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından eğitim çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Eğitim alanında şehrimize birçok yeni eğitim yatırımı kazandırdık. Bu yatırımlardan biri olan Samsun Keşif Kampüsü’müzde öğrencilere bilim ve teknoloji alanında keşif yeteneklerini ön plana çıkarmalarını sağlayacak bir eğitim veriliyor” dedi.

Geleceğin teknolojilerini üretecek çocukların bilimle iç içe olup bilgiye dayalı sistemlerle eğitilmelerini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Atakum ilçesi Emek Park’ta inşa ettiği Samsun Keşif Kampüsü’nde eğitim çalışmaları 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte devam ediyor. T3 Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında eğitim programları oluşturulan Samsun Keşif Kampüsü’nde daha önce girdikleri sınavı başarıyla tamamlayan 9-11 yaş grubundaki 372 öğrenci eğitim alıyor.

Eğitim çalışmaları için TÜBİTAK, valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi’nin de destek verdiği Samsun Keşif Kampüsü’nde matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları yer alıyor.

“Çok önemli bir eğitim yatırımı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’nin yarınlarında önemli rol oynayacak bugünün çocukları için yapılan her çalışmayı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şehrimize birçok yeni eğitim yatırımını kazandırdık. Bu yatırımlardan biri olan Samsun Keşif Kampüsü’müzde öğrencilere bilim ve teknoloji alanında keşif yeteneklerini ön plana çıkarmalarını sağlayacak bir eğitim veriliyor. Bilim yuvası olan o bu tesis, sadece ilimiz için değil ülkemiz için de çok önemli. Çünkü burada eğitim gören çocuklarımız gelecekte bilim ve teknoloji alanında önemli konumlarda yer alacaklar. Çocuklarımız için bu bilinç ve amaç doğrultusunda bir eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Burada geleceğin buluşçularını yetiştiriyoruz. Eğitim anlamında çok fark oluşturan bu güzel eğitim tesisini kentimize kazandırdığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

“2 yıllık eğitim programı uygulanıyor”

Samsun Keşif Kampüsü’nde öğrencilere sunulan eğitim ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Bilim Okulları Koordinatör Yardımcısı Birol Genç, “Keşif Kampüsü’nde 8 atölye ve 2 tane DENEYAP atölyemiz var. Burada çocuklarımız her alanda eğitim alıyor. Matematikten astronomiye, fizikten kişisel gelişime, kimya ve insan biliminden doğa bilimlerine kadar her alanda eğitim veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Samsun Keşif Kampüsü’nde eğitim gören öğrenciler ise memnuniyetlerini dile getirerek, her alanda kendilerini geliştirdiklerini söylediler.