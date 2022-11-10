Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çerçevesinde hız koridorları oluşturduklarını belirterek, “Şehir içi hız limitini 82 kilometreye çıkardık. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 70 kilometrede kaldı. Orası da yenilendiğinde hız limiti 82 kilometre olacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çerçevesinde hız koridorları oluşturduklarını belirterek, “Şehir içi hız limitini 82 kilometreye çıkardık. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 70 kilometrede kaldı. Orası da yenilendiğinde hız limiti 82 kilometre olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın ev sahipliğindeki AK Parti Gençlik Kolları Buluşması’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada hayata geçirdikleri hizmetler ile şehrin vizyonunu artıracak yeni proje yatırımlarını anlattı ve gençlerden birimlerin proje çalışmalarına katılarak fikirleriyle katkı vermelerini istedi.

Hız limiti 82 kilometreye çıktı

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesine değinerek yapılan çalışmaları aktaran Başkan Mustafa Demir, trafik kurallarına uyulması halinde sürücülerin kaza yapmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Demir şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile anlaşarak proje kapsamında hız koridorları oluşturduk. Şehir içi hızını 82 kilometreye çıkardık. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 70 kilometrede kaldı. Orası da yenilendiğinde hız limiti 82 kilometre olacak. Anlık radarları kaldırdık. Ancak kırmızı ışık ihlali ve usulsüz parklanma yapan sürücüler, cezaya tabi tutulacak. Özetle kurallara uyulduğu takdirde güvenli ve rahat bir trafik akışı söz konusu olacak.”

Yol yapım, bakım ve onarım yatırımlarıyla ilgili gençlere bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “17 ilçemizde gerek kırsal mahallelerin gerekse şehir merkezindeki yollarımızı yeniliyoruz. Zeminiyle, temel malzemesiyle, genişlikleriyle ve dökülen beton ve asfaltın kalitesiyle çok şık ve uzun vadede bozulmayacak kaliteli yollar yapıyoruz” diye konuştu.

100. Yıl Bulvarı Değişim Projesi

100. Yıl Bulvarı Değişim Projesi’ne de değinen Başkan Demir, “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile 100. Bulvarı’ndaki küçük çaplı tüm orta göbekleri kaldırdık. Akıcılık çok arttı ama bu seferde üç şerit geliş gidişli yol, parklanmalar yüzünden tek şeride indi. Bu trafik akışını yavaşlatıyor. Bu sorunu, bulvarın yenilenme projesi ile çözeceğiz. Proje çalışması bitti. Uygulama projesine başlayacağız. 100. Yıl Bulvarı, kesintisiz bisiklet yollarıyla, aydınlatmasıyla, parklanma yerleriyle çok şık ve modern hale gelecek” açıklamasında bulundu.

“Kentsel dönüşümle şehri yeniden inşa ediyoruz”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Demir, “Gelecekte alacağınız sorumluluklar ile yapacağınız çalışmaların Türkiye yüzyılına nasıl katkı sağlayacağını bir yere mutlaka yazın. Bunlar nesillere çok önemli faydalar sağlayacak. Kentsel dönüşümle şehrimizi yeniden inşa durumunda kalıyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi’nin boşaltılmasından sonra oraya yapacağımız camiye ilişkin uygulama projesi yakında gelecek. Kentin doğu ve batı sahillerinde rekreasyon projesini başlattık. Ön avam proje sunumu yapılacak. Bu nedenle hazırladığımız proje çalışmalarına eşlik edin, fikir sunun, yorum yapın. Kendi şehrimize, kendi ülkemize sahip çıkalım. Çok çalışalım, sorumluluk bilincimiz bu noktada çok önemli. Büyük ve güçlü Türkiye’yi siz omuzlayacaksınız” değerlendirmesini yaptı.

Karaaslan: “Her yerde ufkunuzu yansıtabilirsiniz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise “Hükümetimizin gençlerimiz konusunda çok çalışmaları var. Gençlerle ilgili Cumhurbaşkanımız çok yenilikler yaptı ve yapmaya devam edecek. Yapacağınız işi iyi yaparak çok iyi yerlere gelebileceğiniz konusunda hiçbir şüphemiz yok. Siyaseti sadece kürsüde yapılır gibi görmeyin. Her yerde ufkunuzu yansıtabilirsiniz. Bu partinin en genç lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.