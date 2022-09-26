Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesinde yapılacak olan sebze ve meyve hali ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçleneceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesinde yapılacak olan sebze ve meyve hali ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçleneceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip Bafra ilçesinde tarımsal kalkınma hamlesine ivme kazandıracak yeni bir tesisi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Bafra’ya içinde soğuk hava deposunun da bulunduğu sebze ve meyve halinin yapılması kabul edildi. 194 bin 474 metrekarelik alanda kurulacak olan hal modern mimarisi ile de dikkat çekecek. İçerisinde tüccar dükkanları, yönetim birimleri, yönetime ait satış dükkanları, restoran, mescit, tuvaletler, kompostlaştırma tesisi, benzinlik, soğuk hava deposu, kasa depolama alanları, çöp toplama alanları ile otomobil, kamyonet ve tır park alanları yer alacak.

Bölgedeki tarımsal faaliyetler güçlenecek

Sebze meyve halinin bölgeye kazandırılması ile ilçedeki tarımsal üretimin tüketiciye sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde ulaşmasının sağlanacağını ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha da güçleneceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her şeyin en iyisine layık olan halkımıza, büyük ve modern bir sebze ve meyve hali kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türbe Mahallesi’ne yapılması ile ilgili alınan meclis kararımız da kesinleşti. Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Kısa sürede bölgede halin inşasına başlayacağız. Bitirip vatandaşlarımızın kullanımına açtığımızda üretim alanlarından getirilen tarımsal ürünler burada sağlıklı bir ortamda depolanacak ve yine manavlarımız, pazar esnafımız ve marketler üzerinden halkımıza ulaşacak" dedi.