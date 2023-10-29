Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sanayi bölgelerinin daha etkin bir ulaşım ağına kavuşması için beton yol çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sanayi bölgelerinin alt ve üstyapı ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu bölgeleri beton yol ağları ile kaplıyor. Son olarak Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nin girişinde bulunan Adnan Kahveci Bulvarı’nda yaptığı beton yol çalışması dün itibarıyla tamamlandı. Yapılan çalışma ile ulaşım bu bölgede daha konforlu ve güvenli hale geldi.

Beton yol çalışmalarının sanayi bölgelerine büyük katkı sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Beton yolun dayanıklı olması, ağır yük taşıma kapasitesine sahip olması, uzun ömürlü olması endüstriyel bölgeler için ideal bir ulaşım çözümü sunmaktadır. Bu nedenle bizler de sanayi bölgelerinin daha etkin bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sanayicilerimiz her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür ise yapılan çalışma ile yolun daha güzel ve konforlu hale geldiğini söyledi.