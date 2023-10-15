Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, güçlü bir altyapı için ekiplerin sürekli olarak çalıştıklarını belirterek, “Sağlıklı bir şehirden söz ediyorsak, altyapının güçlü olması şart. Biz de Samsun’u güçlü bir altyapıya kavuşturmak için gerek şehir merkezinde gerek kırsal bölgelerimizde gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından bir yandan yeni altyapı hatları oluşturulurken, biryandan da eskiyen hatlar yenileniyor. Bu çerçevede Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi ile İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde atık su ve yağmursuyu hatları döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çiftlik Mahallesi Aziziye Caddesi’nde ise ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenileniyor. Çalışma çerçevesinde Alanlı’ya toplam bin 27 metre atık su, bin 285 metre yağmur suyu Toybelen’e de bin 380 metre atık su hattı döşenecek. Tüm hızıyla süren çalışmaların 2 hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 ilçenin de güçlü bir altyapıya kavuşması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Demir, “Sağlıklı bir şehirden söz ediyorsak, altyapının güçlü olması şart. Biz de Samsun’u güçlü bir altyapıya kavuşturmak için gerek şehir merkezinde, gerek kırsal bölgelerimizde gece-gündüz çalışıyoruz. Amacımız tüm ilçelerimizin altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamaktır. Personellerimizde özverili bir şekilde çalışmalara katkı sağlıyor. Hepsini yürekten kutluyorum. İnşallah Samsun’u layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.