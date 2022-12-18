Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genelinde itfaiye istasyon sayısını arttırmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, hedeflerindeki istasyon sayısının 25 olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genelinde itfaiye istasyon sayısını arttırmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, hedeflerindeki istasyon sayısının 25 olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde daha hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Vezirköprü İtfaiye İstasyonu’nu hizmete açan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ve Terme’deki istasyonlarını da yeniliyor. Atakum’da inşaat çalışmaları devam ederken, Terme’deki çalışmalarda ise sona gelindi. 6 milyon 538 bin 862 lira bedelli istasyon binası inşaatının yüzde 85’i bitti. Ayrıca, Yakakent ilçesine yapılacak yeni itfaiye istasyonu için yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi için de ihale sürecinin devam ettiği bildirildi.

Afetlere müdahalede dünya kriterini yakalamak için itfaiye istasyonu sayısını artırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin kırsal alanı oldukça fazla ve mesafe ise uzun. Biz de mümkün olduğunca süreyi aşağıya çekmek istiyoruz. Bu amaçla istasyon sayımızı 19’a çıkartıyoruz. 2’si yenilemeyle birlikte 4 istasyonumuzu şehrimize kazandırıyoruz. İstasyonların yapımını tamamlayarak en kısa sürede hizmete açacağız. Çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı. Hedefimiz ise 25 istasyona ulaşmaktır. Türkiye’ye örnek hizmetler veren Samsun Büyükşehir İtfaiyesi’nin çıtasını daha da yükseltmek için istasyon sayısını artırıyoruz. Samsun halkımız müsterih olsun. İtfaiye teşkilatı, halkımızın güveni, refahı, huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat iş başında” dedi.