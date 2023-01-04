Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2022 yılı yatırım programının çok ilerisinde bir hizmet ürettiklerini belirterek, “2023 yılına da yatırımlarımızla damga vuracağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2022 yılı yatırım programının çok ilerisinde bir hizmet ürettiklerini belirterek, “2023 yılına da yatırımlarımızla damga vuracağız” dedi.

Başkan Mustafa Demir, 2022 yılında startını verdikleri 80’in üzerindeki projenin başarıyla devam ettiği bilgisini verdi. Kompleks yapı inşaatları hariç malzeme üretimiyle birlikte diğer alt ve üst yapı projelerini belediye ekipleriyle yaptıklarını ifade ederek rekorlar kırdıklarını ifade eden Başkan Demir, 2023 yılında da önemli başarılara imza atacaklarını kaydetti.

2022 rekorlarla geçti

Radyo programında kentsel dönüşümden ulaşıma, trafik güvenliği ve akıllı şehir uygulamalarından, içme suyu ve yaşam alanlarına kadar her alanda başlatılan projelere değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Bu projeler, yaptıklarımızın bir kısmı. 2022 yılına damga vuran projelerden birisi akıllı şehir uygulamalarıdır. Samsun, bilgi, teknoloji ve yapay zekayı Türkiye’de en iyi ve en verimli kullanan akıllı şehir uygulamasına sahip il oldu. Türkiye’de çok büyük takdir toplayan, çok başarılı bir tanıtım yapmamıza vesile olan TEKNOFEST KARADENİZ’e ev sahipliği yaptık” diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir sözlerine şöyle devam etti:

“Akıllı Şehir Trafik Güvenliği ile çevreci olup işletme maliyetini 8’de 1 oranına düşürdüğümüz elektrikli otobüslerimizi festivale yetiştirdik. Bunlar Türkiye’nin ilk projeleridir. Beklentimizin üzerinde de verim aldık. 110 kavşağın fiziki düzenlemelerini kendi ekiplerimizle çalışarak 4 ayda bitirdik. Bu bir rekordur. Atatürk Bulvarı’nın Karayolları ile Belediye Evleri arasındaki kısmının asfaltını kazıyıp 16 günde yeniledik. Bu da bir rekordur. Hiçbir kurumun bu kadar kısa zamanda böylesine bir çalışmayı gerçekleştirebileceğini sanmıyorum.”

Otopark sorunu tarihe gömülecek

Çalışmaları devam eden yol, su ve otopark projelerinden de söz eden Başkan Mustafa Demir, “Yol, su, kanalizasyon, park bahçelerden tutun tüm alanlarda sahada hizmet halinde olup, çok verimli ve etkin bir şekilde çalışıyoruz. 750 iş makinemiz 7/24 durmadan çalışıyor. Şehrimizin otopark problemini tarihe gömüyoruz. Çarşamba ve Subaşı Meydanı’ndaki otoparkları hizmete sunduk. Havza’daki kapalı mekanik otoparkı yakında hizmete alacağız. Yıkımı devam eden Anakent İş Merkezi’nin yerine yine otopark yapacağız. Çiftlik Caddesi’nin altında ve üstünde tespit ettiğimiz iki adayı kamulaştırdık. Bu ay içerisinde otopark ihalesini yapacağız. Cumhuriyet Meydanı Projemiz devam ediyor. Oradaki otoparkı da 3-4 kat büyüteceğiz. Yani belediye olarak kaliteyi yükseltip maliyetleri azaltıyor, kıt imkanları berekete dönüştürüp başarı örneği sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 yatırımlarını anlattı

2022 yılı yatırım programının çok ilerisinde hizmet ürettiklerinin altını çizen Demir, “Şimdi 2023 yılı hedeflerimize odaklanıyoruz. Yeni yılda ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesine ait yolların tüm altyapı yatırımlarını bitiyoruz. Aynı zamanda içme suyu problemlerinin tamamını çözüyoruz. 401 mahallemizin içme suyu sorununu tarihe gömüyoruz. Yine yeni yılda Toybelen Sanayi Sitesi bitecek. Gülsan’daki dükkanları da kamulaştırmaya başladık. Esnaflarımızın taşınmasının ardından hemen orayı yıkacağız. Millet Bahçesi ve Doğu Parkı da içine alan 650 bin metrekarelik alanı, Türkiye’de benzeri olmayan konsepte dönüştüreceğiz. Enfes bir cami külliyenin yanında sosyal donatı alanlarıyla Samsun’a halkımızın keyif alacakları yaşam alanı kazandırıyoruz. Proje bitti. Sadece Gülsan’ın taşınmasını bekliyoruz. Saathane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, belediye hizmet binamızın yerinde yapacağımız konsept projeyle şehrimizin nezih tarihini yeniden inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gündem ‘meşale şehir’ Samsun

Yatırım projeleriyle Samsun’u geleceğe hazırladıklarını da ifade eden Başkan Demir açıklamasını şöyle tamamladı:

“Şehircilik açısından şu anda gündem Samsun’dur. Samsun, ülkenin geleceğinde etkili, misyonu olan meşale şehirdir. Biz her konuda örnek olmak durumundayız. Şimdi bunu tescil ettiriyor, Türkiye’ye ve dünyaya ilan ettiriyoruz. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bulunduğu alanda yapacağımız restorasyon ve aile yaşam merkezi projesini ihale ettik. Dolayısıyla 2023 bu ve diğer proje yatırımlarımız ile geçecek.”