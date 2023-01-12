Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ziyaretine gelen Aziz Atik Fen Lisesi öğrencilerinin sera isteğini yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi, okulun bahçesine sera kurdu. Açılışını da bugün Başkan Mustafa Demir yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ziyaretine gelen Aziz Atik Fen Lisesi öğrencilerinin sera isteğini yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi, okulun bahçesine sera kurdu. Açılışını da bugün Başkan Mustafa Demir yaptı.

Her alandaki yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Bir süre önce makamında Aziz Atik Fen Lisesi öğrencilerini misafir eden Başkan Demir, kendisinden sera talep eden öğrencilerin bu talebini yerine getirdi.

Başkan Demir’in talimatı doğrultusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere tarımı sevdirmek ve tarımsal üretimle yetişmelerini sağlamak amacıyla okulun bahçesine sera kuruldu. Başkan Demir de bugün okulu ziyaret ederek seranın açılışını yaptı. Okul Müdürü Kahraman Altürk, öğretmenler ile öğrencilerin katılımıyla 96 metrekare büyüklüğündeki seranın açılışını yapan Başkan Demir, “Güzel bir sera oldu. Eğitim hayatınızda burada tarımla muhatap olmanız çok ekstra bir şey. Vereceğiniz uğraşla eğitim öğretim hayatınıza etki yapacağını, katkı vereceğini, hayatınızı daha nitelikli hale getireceğini göreceksiniz” diye konuştu.

Aziz Atik Fen Lisesi’nin Samsun’un en güzel okullarından birisi olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Burası yeni gelişen bir bölge. Bütün yollar için altyapıların tamamlanmasını bekliyoruz. Toybelen Sanayi Sitesi bittikten sonra buranın altyapısını yeni teknolojiler ve sistemlerle mükemmel bir şekilde yapacağız. Bu bölgeyi Samsun’a nezih bir şekilde kazandıracağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.