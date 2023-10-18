Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Demir, “Muhtarlarımız demokrasinin kılcal damarlarıdır. Samsun’da muhtarlarımızla birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı ve Baruthane Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk ve beraberindeki mahalle muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti. Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Demir, ziyaret sırasında kentte yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.

“Demokrasinin kılcal damarları”

Muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demir, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle muhtarlarımız demokrasinin kılcal damarlarıdır. Samsun’da muhtarlarımızla birlikte çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız demokrasi, kamu yönetimi, yerel yönetimlerde hizmet konularında çok tecrübeliler. Samsunumuzu hem merkezde hem kırsalda muhtarlarımızla birlikte çok iyi bir yere doğru taşıyoruz, taşımaya da devam edeceğiz. Samsun bu konuda Türkiye’ye örnek olan illerden birisi. Değerli başkanımızı ve tüm muhtarlarımızı da bu konuda tebrik ediyorum” diye konuştu.

Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı ve Baruthane Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk ise ziyaret sonrasında şunları söyledi:

“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza makamında bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Kendisi ziyaretimiz sırasında bizleri yapılan çalışmalarla ve projelerle ilgili bilgilendirdi. Bizler de yapılan çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında kendisiyle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduk.”