Baruthane Mahallesi’nde yapımına başlanan ‘Spor Parkı’ alanında incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bölgede çok fonksiyonel bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Mahallelerimizi yeşil alanlara kavuşturuyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla şehre yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde ‘Spor Parkı’ yapımına başlandı. Baruthane, Kalkancı ve Karasamsun Mahallelerinin sakinlerinin faydalanabilecekleri proje, 6 bin 100 metrekare alan üzerinde gerçekleştiriliyor. Projede 75 oyun ve fitness grubu, 15 kamelya, 13 bank, 260 metre yürüyüş parkuru yer alıyor. Park, Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında mevcut alana 250 ağaç ve 2 bin süs bitkisi dikilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, park alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı. Çok fonksiyonel bir yeşil alanın bölgeye kazandırıldığını belirten Başkan Demir, “Yürüyüş yollarımız, çocuk oyun alanlarımız, aileler için piknik yapma yerlerimiz var. Burası 7’den 70’e herkesin nefes alacağı bir nokta olacak. Bu bölgeye çok güzel bir dokunuş oldu. İnsanlara doğada yaşıyor hissi veren bir çalışma olsun istedik. Mahallelerimizi yeşil alanlara kavuşturuyoruz. Bunu Samsun’un genelindeki tüm lokasyonlarda yapıyoruz” diye konuştu.