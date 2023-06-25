Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirmeleri için tedbirlerini alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurban Bayramı’nın güzel şekilde idrak edilmesi için ilgili birimlerinin gerekli çalışmaları sürdüreceğini söyledi.

Kurban Bayramı sebebiyle Samsun Valiliği, İl Müftülüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışma yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirlerle ilgili ekiplerini görevlendirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurban ibadetinin yerine getirilmesinden sonra çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve toplum sağlığının korunması için hassasiyetle çalışmalarını yürütecek. İlçe belediyeleri tarafından oluşturulan 18 hayvan satış ve 52 kesim yeri dışında cadde, sokak ve meydanlarda satış ve kesim yapanlara yönelik Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, ilçe belediyesi zabıtalarıyla koordineli şekilde denetimlerini sıkılaştıracak. Kurban kesim yerleri dışında kurban kesimine müsaade edilmeyecek. Bayramda da görev başında olacak ‘Çözüm Merkezi’ personelleri ise vatandaşlardan gelecek ihbarları zabıta ekiplerine iletecek.

“Tüm tedbirler alındı”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurban Bayramı’nın en güzel şekilde idrak edilmesi için ilgili birimlerin tedbirler aldığını belirtti. Başkan Demir, “Vatandaşlarımız kurban kesimi için, mezbahaları ve belirlenen kesim yerlerini tercih etmeleri gerekiyor. Kurbanlarını yetki belgesi olan kasaplara kestirmeleri, kesim sonrasında ise hijyenik ve atık yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri çevre ve sağlık açısından önem taşımaktadır. Kurban atıklarıyla ilgili düzenli çöp depolama alanımızda tüm önlemleri aldık. Ayrıca arife ve bayram günleri yoğunlaşan mezarlık ziyaretleri için ek seferler koyacağız. SASKİ, su, kanalizasyon ve sayaç arızalarına karşı 24 saat hizmet verecek. İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 ilçedeki normal mesaisine bayramda da devam edecek. Tüm halkımızın toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştiği Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Dolunay Genç, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri için tüm ekiplerle birlikte görev başında olacaklarını söyledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Temizlik İşleri Şube Müdürü Yakup Tulum ise kesim noktalarında çevreye verilebilecek zararlarla ilgili ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde gerekli tüm tedbirlerin alındığını, insanlardan bu konuda hassasiyet beklediklerini ifade etti.