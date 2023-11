Samsun’u ziyaret edecek Rus kruvaziyer gemisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu gemi Samsun’a ticari anlamda çok ciddi bir hareketlilik getirecek” dedi.

Karadeniz’de birçok şehre uğrayan Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi, 861 turist ve 442 personeli ile 2 Kasım Perşembe günü ilk kez Samsun Limanı’na demir atacak. Samsun, kruvaziyer gemiyle ilgili tüm hazırlıkları tamamladı.

Makamında düzenlediği basın toplantısında, Samsun’u ziyaret edecek gemideki turistler için 5 ayrı program yaptıklarını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Soçi’den hareket eden Rus kruvaziyer gemisi Samsun’a geliyor. Karadeniz’i Samsun’dan başlayarak turlayıp tekrar Soçi’ye dönecek. Turistler, Samsun’un hemen hemen ticari, turistik, park ve yeşil alanlarını, müzelerini, başka yerde göremeyecekleri harika destinasyonlarını görecekler. 5 ayrı program yaptık. Onların gezmelerine yardımcı olacağız. Dolayısıyla Samsun’a ticari anlamda çok ciddi bir hareketlilik getirecektir” diye konuştu.

“İyi bir ev sahipliği örneği vermek istiyoruz"

Turistlerin Samsun’u çok beğeneceklerine inandığını belirten Demir, “Bu konuda iyi bir ev sahipliği örneği vermek istiyoruz. Limanımız son derece müsait. Her şeyimizle hazırız. Yatırımlarımızla beraber insanlarımızı gururla misafir edecek konuma geldik. Bu kruvaziyer gemisinin Samsun’a uğraması bizim için çok önemli. Dolayısıyla çok iyi netice alacağımızı düşünüyorum. Kruvaziyer gemisinin Samsun’a uğraması, Samsun’a ziyareti çok büyük ölçüde artıracağını tahmin ediyoruz. Turizmde her attığımız adımın, her oluşturduğumuz gayretin neticesini istatistiksel olarak görmek istiyoruz. Turizm Master Planı da hem yatırım noktasında hem turizmin gelişmesini izlemek noktasında bize çok ciddi destek verecektir” şeklinde konuştu.