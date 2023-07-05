Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmaların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hedefimiz kentimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 metrekareye çıkarmak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yeşil alanlarda yaptığı çalışmalara katılarak fidan diken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un ‘yeşil kent’ hedefine dikkat çekti. Dünyanın gündeminin iklim değişikliği ve çevre konusu olduğunu belirten Başkan Demir, “Çevreyle ilgili her konuda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu noktada birçok önemli ve çevre dostu projeyi hayata geçiriyoruz. Bunların yanında Samsun’un Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarında en fazla orana sahip kentlerden birisi olmasını istiyoruz. Bu konuda örnek olalım istiyoruz. Şuanda kentimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarında 12 metrekareye ulaştık. Hedefimiz bunu 20 metrekareye çıkarmak” diye konuştu.

“Yeni yeşil alanlar kazandırdık”

Başkan Demir, hayata geçirdikleri projelerle kentte yeni çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş alanları, ailelerin nefes alacağı yeşil alanlar kazandırdıklarını söyleyerek, “Yeni parklarımızı yaparken özellikle insanlara, doğada bulunma hissi veren yeşil alanları oluşturuyoruz. Bunu da Samsun merkez ve bütün ilçelerinde tüm lokasyonlarda yapıyoruz. Turizm değeri olacak, insanlara soluk aldıracak, Samsun’a il dışından gelen insanların da gelip görmeyi, vakit geçirmeyi isteyeceği çok güzel projelerimiz var” şeklinde konuştu.