Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kurduğu 4 beton santralinde üretilen 193 bin 697 metreküp beton 144 kilometre yola dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kendi ürettiğimiz betonu yol yapım çalışmalarında kullanmamız bize 100 milyon lira tasarruf sağladı” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kurduğu 4 beton santralinde üretilen 193 bin 697 metreküp beton 144 kilometre yola dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kendi ürettiğimiz betonu yol yapım çalışmalarında kullanmamız bize 100 milyon lira tasarruf sağladı” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ederken, ‘2024 yılında yol sorunu olan mahalle kalmayacak’ hedefine her geçen gün yaklaşıyor. Yol çalışmalarının tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştiren belediye, maliyetleri düşürmek adına 2021 yılında kurduğu 4 beton santrali sayesinde elde edilen tasarruf uygulanan yöntemin başarısını kanıtlıyor.

Kavak, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde bulunan 4 beton santralinde 2021 yılında 27 bin 337 metreküp, 2022 yılında 166 bin 360 metreküp olmak üzere toplamda 193 bin 697 metreküp beton üretildi. Üretilen beton, 2021 yılında 39 kilometre, 2022 yılında 105 kilometre olmak üzere 144 kilometre beton yola dönüştü. Büyükşehir Belediyesi, beton yol çalışmalarını kendi tesislerinde ürettiği malzemeyle yaparak toplamda 100 milyon lira tasarruf sağladı.

4 beton santralinin yanı sıra 8 taş ocağı kurarak maliyet konusunda kar elde eden Büyükşehir Belediyesi, 452 araç ve 755 personelle yol yapım çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir, kendi personeli ve kendi ürettiği malzemelerle yaptığı yollarda müteahhidin işi yapmasına kıyasla 3’de 1 oranında kar elde ediyor.

“100 milyon TL tasarruf sağladık”

Yol ile ilgili kent merkezi ve kırsalda yaşanan sorunları tek tek giderdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. 4 yılda toplamda 5 bin 753 kilometre yol kaplaması yaptık. Yol çalışmalarını her alanda kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Mesela yaptığımız beton yollar kendi kurduğumuz tesislerde üretilen malzemeyle yapılıyor. 2021 yılında 4 beton santrali kurduk. 4 beton santralinde sadece 2 yılda üretilen 193 bin 697 metreküp betonu 144 kilometre beton yola dönüştürdük. Kısa zamanda bu işten belediyemiz tam 100 milyon lira tasarruf sağladı” dedi.