Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmalarında yer alan itfaiye ekipleri ile bir araya geldi. Başkan Demir, “İtfaiye ekibimiz kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir mücadele verdiler” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmalarında yer alan itfaiye ekipleri ile bir araya geldi. Başkan Demir, “İtfaiye ekibimiz kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir mücadele verdiler” dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında hızlı bir şekilde afet bölgesine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2’ si çocuk, 2’si bebek olmak üzere 19 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşabilmek için mücadele eden ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı. Bölgede, 35 personel 5 araç ile görev yapan Samsun İtfaiyesi’ni ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, personel ile bir araya geldi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Zennube Albayrak ve Şenol Yıldız da bulundu. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcıoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken, deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibi de yaşadıklarını Başkan Demir’e anlattı.

Depremlerin hemen ardından Samsun İtfaiyesi ekiplerinin hızla bölgeye ulaştığını belirten Başkan Demir, “Ülkemiz çok büyük bir deprem afetini yaşıyor. Asrın felaketinde bizde ilk andan itibaren Büyükşehir belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Hızla İtfaiyemizin arama ve kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı ve enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için çalıştı. Gayretleriyle 19 kişiyi mahsur kaldıkları bina enkazından sağ olarak çıkarmayı başardılar. Zamana karşı yarıştılar hatta kendi canlarını hiçe sayarak büyük bir mücadele verdiler” diye konuştu.

“Ülkemiz özellikle aktif fay kuşaklarının bulunduğu, depremlerin olduğu bir coğrafyada yer alıyor” diyen Başkan Demir, “Asrın felaketi olarak ifade edilen bu afet büyük bir yıkıma ve can kaybına neden oldu. Ağır kış şartlarında, gece vatandaşlarımız evlerinde uykudayken deprem meydana geldi. Biz sorumluluk bilinci yüksek bir belediyenin mensuplarıyız. Her şeyin bittiği noktada arama ve kurtarma ekibimiz depremzede vatandaşlarımızın yanındaydı. Tüm personelimizi tekrar tebrik ediyorum. Allah ülkemizi bu tür afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

“Ekiplerimiz deprem bölgesinde"

Başkan Demir ayrıca, deprem bölgesinde bulunan ekiplerin çalışmalarına halen devam ettiklerini, bir yandan da buraya gelen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çabaladıklarını söyledi. Başkan Demir, “Ekiplerimiz deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bunun yanında kentimize deprem bölgesinden mağdur aileler geldi. Başta barınma olmak üzere onların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bu noktada ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları yardım koordinasyon merkezi üzerinden yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları çözüm merkezi üzerinden yaptıkları başvurular sonrası adreslerine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Her zaman afetzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarındayız” şeklinde konuştu.