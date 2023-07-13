TBF Play-Off Şampiyonluk Kupası ile birlikte Samsunspor Kulübü yönetimini makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bir sezonda iki şampiyonluk Samsunumuza çok yakıştı" dedi.

Samsunspor’da yapılan Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni kırmızı-beyazlı yönetim, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i TBF Play-Off Şampiyonluk Kupası’yla birlikte ziyaret etti. Başkan Vekili Arzu Uslu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette keyifli sohbet anları yaşandı.

“Samsunumuza çok yakıştı”

Kırmızı-beyazlı ekibi parkede sergiledikleri başarılı sezondan dolayı tebrik eden Başkan Mustafa Demir, "Samsunsporumuz bize bu sezon iki kupayı birden getirdi. Futboldan sonra basketbolda da şampiyonluk sevinci yaşadık. TBF Şampiyonluk Kupası ile birlikte ziyaretimize gelen Samsunspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum. Bir sezonda iki şampiyonluk Samsunumuza çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir’e teşekkür

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu ise "Şehrimize bir sezonda iki şampiyonluk yaşattığımız için çok mutluyuz. Başkanımız Yüksel Yıldırım önderliğinde nice şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Bizlere sporun her alanında destek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.