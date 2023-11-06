SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yeni yaptığımız ve yenilediğimiz tesislerle içme suyumuzun kalitesini daha da artırdık. Laboratuvar sonuçları da bu kaliteyi kanıtlıyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu yatırımlarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerin içme suyu sorunu çözülüyor, içme suyu şebekeleri yenileniyor. Arıtma tesisleri inşa edilip, var olan tesisler de düzenli olarak yenilenerek içme suyunun kalitesi artırılıyor. Samsun genelindeki tüm suların analizi ve kontrolü ise Tekkeköy ilçesindeki Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde bulunan akredite laboratuvar da gerçekleştiriliyor. Temiz Su, Numune Kabul ve Raporlama Birimi ile Mikrobiyoloji olmak üzere 3 alt birimle hizmet veren temiz su laboratuvarda 47 parametrenin analizi gerçekleştiriliyor. Analizler, Samsun’da musluklardan akan suyun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te belirtilen kriterlere uygun olduğunu ortaya koyuyor.

“İçme suyumuz kaliteli”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her alanda olduğu gibi içme suyu noktasında da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi içme suyu sorunu olan mahalle kalmayacak şehrimizde. Bir taraftan kırsal mahallelerdeki içme suyu sorununu çözerken bir taraftan da vatandaşlarımızın en kaliteli, en iyi suyu içmesinin çabasını veriyoruz. Yeni yaptığımız ve yenilediğimiz tesislerle içme suyumuzun kalitesini daha da artırdık. Laboratuvar sonuçları da bu kaliteyi kanıtlıyor. Biz vatandaşlarına en temiz ve en kaliteli suyu ulaştıran oluşturduğu yeni yeşil alanlarla vatandaşlarının nefes alıp güzelce vakit geçirebilecekleri ortamlar sağlayan çevrecilik ilkesi ile şehre katkı sağlamaya çalışan bir belediyeyiz. Bu uğurda da gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Musluktan gönül rahatlığıyla su içebilirler”

Musluktan akan suyun gönül rahatlığıyla içebileceğini söyleyen SASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürü Özgür Özcan, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği baz alarak analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla musluktan su içebilir.17 ilçemizdeki 22 arıtma tesisimizdeki suların tüm analizleri bu laboratuvar da gerçekleştiriliyor. Şebekeden verilen suların kalitesi de sürekli kontrol altında tutuluyor” şeklinde konuştu.

Ham su kaynağı da kaliteli

Merkez ilçeler olan Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum’un su ihtiyacının karşılandığı Çakmak Barajı ile ilgili değerlendirme yapan Özcan, “Merkez ilçelerde ham su kaynağı Çakmak Barajı. Yani kalite anlamında A1 sınıfına dahil bir su kaynağı. Olması gerekenin en iyisi olan bu su, arıtma tesisimizde arıtılıp kontrolleri yapılarak şebekeye veriliyor. Şebekeye verildikten sonra da kontrollerimiz devam ediyor. Depolardan numuneler alıyoruz. Şebekenin en uç noktası da dahil belirlediğimiz noktalardan numuneler alıyoruz. Alınan numuneler İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine göre değerlendirilerek kontrolleri sağlanıyor. Bütün içme suyu depoları ile şebeke hattının belirli noktalarında düzenli olarak klor ölçümleri yapılıyor. Bir kez daha şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki Samsun’da yaşayanlar içme suyu olarak musluk suyunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler” ifadelerini kullandı.