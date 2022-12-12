Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, atık su, yağmur suyu hatları ve ızgaralarında başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Mustafa Demir, “Amacımız kaliteli bir altyapı ile kentimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyen sistemi daha ileriye götürebilmek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, atık su, yağmur suyu hatları ve ızgaralarında başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Mustafa Demir, “Amacımız kaliteli bir altyapı ile kentimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyen sistemi daha ileriye götürebilmek” dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, çeşitli nedenlerle dolan ve yağışlı havalarda su baskını ve taşmaların yaşanmasına neden olan yağmur suyu baksı, hat ve ızgaralarında başlattığı temizlik çalışmaları sistematik olarak yapılıyor. Temizlik ve bakım çalışması kapsamında bu kez de Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Bulvarı, Fuar Caddesi ve Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesinde atık su ve yağmur suyu hatları ile yağmur suyu ızgaralarında temizlik ve bakım işlemleri yapıldı. Gece yapılan temizlik ve bakım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Yağmur suyu hatlarının tıkanmasına neden olan yaprak, taş ve diğer atıkların temizlenmesiyle birlikte hattın sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor. Periyodik olarak yapılan çalışmaların yanında yoğun yağışlarda meydana gelen ani su baskınlarında da ekipler anında müdahale gerçekleştiriyor.

Temizlenen yağmur suyu hatları ile birlikte atık su ve yağmur suyunun düzenli akışı sağlanarak, çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan olumsuzlukların ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Modern teknoloji ile kaliteli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefin en önemli ayaklarından biri olan altyapı ve çevre temizliğine verdiğimiz önemi bundan sonraki süreçte de büyük bir titizlikle göstereceğiz” diye konuştu.

“SASKİ ekiplerimiz 7/24 çalışıyor”

Gerek içme, gerek kullanma suyu ve gerekse altyapı anlamında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet götürebilmek için tüm ekip ve ekipmanlarla çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, “SASKİ ekiplerimiz 7/24 çalışıyor. Bu kapsamda il genelinde aşırı yağışlarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgaralarının temizliği de periyodik olarak devam ediyor. Amacımız kaliteli bir altyapı ile kentimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyen sistemi daha da ileriye götürebilmektir” şeklinde konuştu.