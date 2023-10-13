Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği Gülsan Sanayi Sitesi’nin 2024 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşınma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

47 gündem maddesinin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumu, Başkan Mustafa Demir’in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Gülsan Sanayi Sitesi içerisinde yer alan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için 600 milyon TL’lik kredi kullanım yetkisinin görüşüldüğü madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. CHP Grubu, söz konusu kredi kullanım talebinin çok yüksek olduğunu savunarak, karara ret oyu verdiler.

“2 milyar TL’ye yakın bir kamulaştırma bedeli önümüze çıkacak"

600 milyon TL’lik krediyi Gülsan’ın kamulaştırmasında kullanacaklarını açıklayan Başkan Mustafa Demir, “Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki kamulaştırmanın bir kısmı bizden önceki dönemde yapıldı. Bizim zamanımızda kamulaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerel seçim olana kadar da mahkeme kararları hızla geliyor. Dolayısıyla o paraları yatırma ihtiyacı var. Hesabımıza göre 2 milyar TL’ye yakın bir kamulaştırma bedeli önümüze çıkacak. Şu anda söz konusu meblağ kadar talep ediyoruz. Bir de bunları geciktirmek ciddi anlamda kamulaştırma maliyetlerini arttırıyor. Bu ödemelerle belediyemizin maddi olarak da yükünün azalacağını hesaplıyoruz. Toybelen Sanayi Sitesi hızlı bir şekilde devam ediyor. 2024 Nisan-Mayıs aylarında muhtemelen taşınma ihtimali muhtemel. Seçimden sonra da Gülsan Sanayi Sitesi’nin oraya taşınmasıyla oradaki kamulaştırmayı tamamlayıp, mevcut binaların kaldırılıp, yeni projelerin uygulanması için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Projenin detay uygulama noktasında da mimarlar çalışıyorlar” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Filistin’i kınadı

Başkan Demir ayrıca mecliste bulunan tüm parti grupları adına yaptığı açıklamada İsrail’in Filistin ve Gazze halkına uyguladığı aşırı gücü de kınadı. Filistin’de insanlık suçu işlendiğini ifade eden Başkan Demir, “İsrail’in bir devlet olgusuyla hiçbir zaman bağdaşmayacak harekatını, duruşunu ve şu andaki faaliyetini şiddetle kınıyoruz. Olaylar, onların gerçek yüzünü bir kez daha göstermektedir. Gazze ve Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm dünyanın gözü önünde buna ses çıkarmayan Batı ve ABD dahil tüm ülkeler de bu insanlık suçu ve soykırım girişimine ortak olmaktadırlar. Tarih asla bunları affetmeyecektir. Yaptıkları bir gün mutlaka kendilerini bulacaktır. İnşallah akılları başlarına gelir, böyle bir insanlık suçu işlemekten vazgeçerler. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz” diye konuştu.