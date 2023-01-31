Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geleceğin şehri Samsun’u gençler için inşa ettiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geleceğin şehri Samsun’u gençler için inşa ettiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaşam standardını daha da iyileştirmek için Kültür ve Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı tarafından gençlere yönelik olarak birçok proje hayata geçirildi. Gerçekleştirilen projeler kapsamında düzenlenen etkinliklere 2022 yılında yaklaşık 24 bin genç katıldı.

“Samsun’u Keşfet Şehrini Fark Et Projesi" kapsamında 8 bin öğrenci kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerken katıldıkları gençlik kamplarında unutamayacakları özel anlar yaşadı. ‘Müzede Bir Gün’ etkinliği kapsamında ise 6 bin öğrenciye ulaşıldı. Geleceğin sanatçılarını ve sporcularını yetiştirmek içinde kolları sıvayan büyükşehir belediyesi ücretsiz konservatuar eğitimleri ve spor faaliyetleri ile 3 bin gencin hayatına dokundu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin 250 üniversite öğrencisine iftar, 2 bin öğrenciye de çorba ikramında bulunuldu.

Gençlerle ilgili yapılan her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Gençlerimize yönelik olarak birçok özel projeyi hayata geçirdik. Gençlik Kamplarımız, Müzede Bir Gün etkinliğimiz çok ses getirdi. Gençlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık bu projelerle ilgili. Biz geleceğin şehrini gençlerimiz için inşa ederken, gençlerimizi de geleceğe daha mutlu ve başarılı hazırlamayı arzu ediyoruz. Onlarla birlikte olmaktan da çok ayrı bir keyif alıyorum. Gençlerimizle bir araya geldiğim her organizasyon benim enerjimi artırıyor” dedi.