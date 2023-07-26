Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ulusal Kültür ve Bal Festivalinin tarihi Ardahan Kalesi’nde yapılacağını söyledi. Başkan Demir, tasarruf tedbirleri çerçevesinde bazı programların iptal edildiğini söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Gazetecilerin 24 Temmuz basın bayramını kutladı. Başkan Demir, yerel basının desteklenerek güçlendirilmesi ve özgür hareket ederek ayakta kalması gerektiğini söyledi.

Kamuda alınan tasarruf tedbirleri dahilinde Bal Festivali’nde bazı programların iptal edildiğini söyleyen Başkan Demir,

“Önümüzde yıllardır yapılan Ardahan Bal Festivalimiz var. Bu sene kamuda çeşitli tasarruf genelgeleri yayınlandı. Bu durum bizi de kapsıyor. Festivalimizi gündüz ormanda, akşam da Kale’de yapmayı planlamıştık. Fakat biz de bu tasarruf genelgelerine uymak zorundayız. Aksi takdirde genelgeye aykırı davranmış oluruz. Organizasyon komitemizle konuşarak festivalimizi iptal etmek yerine sadece bir yerde yapmayı yani Kale’de olmasını kararlaştırdık. Böylece masraf yapmanın da önüne geçmiş olacağız. Tabi ki gönlümüz vatandaşlarımızın iki gün boyunca dinlenebilecekleri ormanlık alandı. Ancak maalesef tasarruf ederek sadece Kale’de festivalimizi gerçekleştireceğiz. Değerli hemşerilerimizin anlayışına sığınarak festivalimizi 12-13 Ağustos’ta Ardahan Kalemiz ‘de yapacağımızı duyurmak istiyorum. Sunucumuz dâhil tüm sanatçılarımız Ardahan’dan olacak. Yalnızca dışarıdan sanatçı olarak Musa Eroğlu üstadımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız.”