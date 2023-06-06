Selden etkilenen Gülsan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Etkin ve güçlü bir müdahaleyle sular tahliye edildi” dedi.

Samsun’da şiddetli sağanak yağmurun kent merkezinde etkilediği yerlerden biri olan Gülsan Sanayi Sitesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin etkili çalışmasının ardından hayat hızla normale dönüyor. Sel sularının tahliyesi sonrasında yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, selden zarar gören Gülsan Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla görüştü.

“Temizlik çalışmaları sürüyor”

Esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Demir, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Metrekareye çok yoğun bir yağış düştü. Dolayısıyla sanayi sitesinin eski altyapısı yağmurun şiddeti karşısında yetersiz kaldı. Ama bizim ekiplerimiz anında sahaya indi. Hemen gerekli çalışmaları yaptık. Etkin ve güçlü bir müdahaleyle sular tahliye edildi. Şuanda hasar tespit çalışmaları sürüyor. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz çok güçlü. Özellikle bu tür afetlerde çok önemli tedbirler alınıyor. Büyük yağmur almamız halinde de su basmalarının olmayacağı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu

Toybelen’e taşınacak

Kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Gülsan Sanayi Sitesi’nin yapımı devam eden Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşınacağını hatırlatan Başkan Demir, “Biliyorsunuz buradaki esnafımızı Toybelen’e taşıyacağız. Orada yaptığımız altyapı ile ne kadar yağmur yağarsa yağsın esnafımız böyle bir sorun yaşamayacak. Şehrimizin afete maruz kalabilecek tüm alanlarıyla ilgili de yapmamız gereken çalışmaları yapıyoruz. Geçmişten gelen kentsel sorunları da çözerek sağlıklı bir yere doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Gülsan ile ilgili özel bir çalışma var”

AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise “Gülsan’da Büyükşehir Belediyemiz gerekli çalışmayı yapıyor. Balçıktır, çamurdur gerekli temizlikler yapılıyor. İlgili menfezler açılıyor. Yağışlar çok yoğun olduğu için tepelerden gelen malzemeler buraya taşındı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Esnafımızda gerekli çalışmayla kısa sürede ayağa kalkacaktır. Gerekli tespitler yapılıyor. Burada her hangi bir mağduriyet yaşatılmayacaktır. Zaten Gülsan ile ilgili özel bir çalışma var. Buradaki esnafımız daha iyi bir yere taşınacak. İnşallah orada yapılacak güçlü altyapı ile esnafımız böyle sıkıntılar yaşamayacak” ifadelerini kullandı.