Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli bireylere güzel hizmet sunmak ve çalışmalar gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini belirterek, “Onların hayatına güzel hizmetlerle dokunmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için bütün imkanlarını seferber ederek, eğitimden ulaşıma, sağlıktan kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar her alanda desteğini sürdürüyor. 2019 yılından bu yana 55 bin 213 engelli bireye ulaşım ve eğitim desteğinin yanında psiko-sosyal destek de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gezi ve sosyal etkinliklerle de onların yanında oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olan Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ise her yaz döneminde bin 100 engelli bireye ve ailesine ücretsiz tatil imkanı sunuyor. 5 yıldızlı otel hizmetinin sunulduğu tesiste, engelli vatandaşlar havuzun ve tatilin tadını çıkarıyor.

Engelli bireylere en güzel hizmeti sunarak en güzel çalışmaları gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak sosyal yaşamın içine daha çok katılmalarını sağlamayı çok önemsiyoruz. Onların hayatına güzel hizmetlerle dokunmak bizleri çok mutlu ediyor. Her alanda her zaman yanlarındayız. Eğitim, ulaşım, etkinlik, gezi, seminer daha birçok başlıkta onlara hizmet sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.