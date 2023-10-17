SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz için en doğru yatırımı yapmak, en iyi hizmeti üretmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi.

2022 yılında sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere 70 milyon 50 bin TL’ye eski Makro AVM binasını satın alan Büyükşehir Belediyesi, bu yapı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Proje ihalesinin yapılmasının ardından uygulama projesi aşamasının sürdüğü 34 bin 500 m2 alana sahip eski Makro AVM binası için örnek bir konsept hazırlandı. Projede 5 bin metrekarelik kapalı fuar alanı, tematik mağaza, açık sergi alanı, 4 bin metrekarelik oyun alanı, sinema, 500 kişilik düğün salonu, çok amaçlı salon, toplantı alanları, illüzyon müzesi, atölyeler, workshop alanları, kütüphane, eğitim sınıfları, restoran ve kafe yer alıyor.

“En doğru yatırım ve hizmeti yapmak için gayretle çalışıyoruz”

Yapılacak projenin önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz için en doğru yatırımı yapmak, en iyi hizmeti üretmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Örnek projelerimizden biri de eski Makro AVM binasına yapacağımız projedir. Önceden alışveriş merkezi olarak hizmet veren bu yapı 7’den 70’e herkese hitap edecek örnek konseptte bir yaşam olanı olacak. Hafta sonu, hafta içi her gün insanlar çocuklarıyla bu alana koşacak. Gençler, çocuklar, aileler herkese hitap edecek bir proje hazırladık. Uygulama projesi tamamlanır tamamlanmaz o alanda çalışmalara başlayacağız. En kısa sürede o alanı vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.