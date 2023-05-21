Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu’nun Almanya’da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Milli sporcu Naz Arıcı için mesaj yayınladı.
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu’nun Almanya’da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda Milli sporcu Naz Arıcı’nın başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Gurur duyduk, onurlandık, Ardahan bu başarıyı hak ediyor. Branşında beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcumuzu Ardahan halkı adına tebrik ediyorum’’ dedi.