Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Ekspres Treni’nin son durağının Ardahan olması için çağrıda bulundu. Uzun yıllardır konunun yakından takipçisi olan Başkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla devlet yetkililerine seslendi.

Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana Ardahan’ın temel meseleleri üzerine ürettiği proje ve modern, marka bir kent oluşturma yolunda imza attığı yatırımlarla kamuoyunun büyük sevgisini kazanan Başkan Faruk Demir, Doğu Ekspres tren hattının Ardahan’a ulaşması için de başından beri çok çaba harcıyor.

“ARDAHAN’IN KALKINABİLMESİ İÇİN DOĞU EKSPRES TREN HATTI ŞART”

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklamasında; Kuzeydoğu Anadolu’nun son ili Ardahan’ın kalkınabilmesi için olmazsa olmazı olan Doğu Ekspres hattının Ardahan’a da ulaşması gerektiğini kaydeden Başkan Faruk Demir, ’’Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Devletimiz kamulaştırılmış haliyle güzergâhı bize teslim etsin. Bizler Ardahan olarak (kuş uçuşu olacağı için) 60 kilometre ray döşeriz. Bunun için gereken temasları kurmuş ve çeşitli çalışmaları yapmış bulunmaktayım.’’