Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yardım koordinasyon merkezi, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgeleri için tüm ekibin seferber olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yardım koordinasyon merkezi, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgeleri için tüm ekibin seferber olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 kenti etkileyen iki büyük depremin ardından harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremde zarar gören vatandaşlara kucak açan Samsunluların destekleri artarak sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, toplanan yardımların afetzedelere hızlı şekilde dağıtılabilmesi amacıyla otobüs terminali karşısındaki eski alışveriş merkezi binasını koordinasyon merkezine dönüştürdü.

Gönüllü vatandaşların da katılımıyla 500 kişilik ekip görev alıyor

Deprem bölgesi yardım kabul aracına vatandaşların evlerinden getirdiği giysilerden, yataklara, çocuk bezlerinden elektrikli ısıtıcı ve battaniyeye kadar her türlü yardımı tırlara yükleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, malzemeleri koordinasyon merkezine getiriyor. Gönüllülerin de desteğiyle burada tek tek kontrol edilip ayrıştırılıyor. Gönüllü vatandaşlarla birlikte yaklaşık 500 kişilik ekip yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

“Tüm ekiplerimiz seferber edildi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 360 personelin deprem bölgesinde arama kurtarma ve lojistik çalışmalara katıldığını söyledi. Başkan Demir, “Kahramanmaraş ve ilçelerinde her gün 30 bin afetzedeye sıcak yemek veriyoruz. Yine Hatay’da ve Adıyaman’da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz var. 180 iş makinemiz bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor” dedi.

Personellerin ve gönüllü vatandaşların çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Şenol Yıldız ise, “Depremin olduğu ilk andan itibaren başkanımız Mustafa Demir’in koordinasyonunda tüm ekiplerimizi seferber ettik. Halkın desteğiyle bölgeye 30 yardım tırı gönderildi. Daha fazla yardım malzemesi talep edilmemesinden dolayı yardımları oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde tasnif ediyoruz. Erkek, bayan ve çocuk olarak malzemeleri ısınma, barınma, gıda, giyim gibi sınıflara ayırıyoruz. Bunları şehrimizde ağırlayacağımız depremzede kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Bütün ekip arkadaşlarımızı tebrik ederek, çalışmalara katılan gönüllülerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Remziye Altınok, depremden etkilenen vatandaşlar için Samsun halkı ile birlikte çabaladıklarını ifade etti.