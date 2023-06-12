Ardahan Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için ’çöp taksi’ uygulaması başlatıldı. Belediye ekipleri, üzerinde ’çöp taksi’ yazan sarı kamyonla gün boyu mahalle ve sokakları gezerek, çöpleri toplayacak.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in bağış yoluyla belediyeye kazandırdığı ‘çöp taksi’ ile cadde ve sokaklarda çöp toplama hizmeti daha hızlı yapılacak.

Başkan Demir, Pazartesi mesaisine Çöp Taksi ile çöp toplayarak başladı. Belediye Başkanı Faruk Demir, ‘Çöp taksi’ uygulamasının ilk gününde çöp taksinin şoför koltuğuna geçerek temizlik işçisiyle birlikte çöp topladı. Başkan Demir’in çöp taksi uygulamasını hayata geçirmesi ve çöp toplaması vatandaşlar tarafından takdir topladı.

“Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım”

Çöp Taksi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Ardahan’da ikamet eden değerli hemşehrimizin yüzde 100 bağışıyla belediyemiz envanterine kazandırdığımız Çöp Taksimiz ilimize hayırlı olsun. Temizlik ekiplerimiz 24 saat çöp taksi ile dolaşacak çöpleri toplayacak. Ardahan’ımızın her köşesine yerleştirdiğimiz çöp kovalarımız dan çöpler dışarı dolup taşarak çevreyi kirletmeyecek. Artık Ardahan’ımızda dolu çöp kutusu ve etrafa yayılmış çöp olmayacak. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım. Temizlikte de Ardahan’ımızı Türkiye’nin birincisi yapmak sizlerin elinde. Ardahan’ı kirletmeyelim” dedi.