Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Çıldır Gölü turizmde olması gereken yerde olacak" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Çıldır Gölü turizmde olması gereken yerde olacak" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla sosyal medya üzerinden Akçakale adasının Kars ili sınırları içerisinde gösterilmesine tepki göstererek, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Başkan Demir, yüzeyi buzla kaplanan göl üzerinde yürüyerek Akçakale Adası’na gidip, adada incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada Demir, Çıldır Gölü’nün turizmde olması gereken yere erişmesi için çalışacaklarını söyledi. Demir, "Çıldır Gölü her zaman korunup kollanacak. Ve henüz istediğimiz ölçüde turizme kazandıramadığımız bu gölümüzü daha çok çalışarak, turizm anlamında olması gereken noktaya adım adım götüreceğiz. İnşallah tren yolunun Ardahan’a gelmesiyle Çıldır Gölü turizmde olması gereken yerde olacak" dedi.

Akçakale Adası’nın Kars sınırları içerisinde gösterilmesine de tepki gösteren Başkan Demir, "Akçakale, Çıldır ilçesine bağlıdır ve Akçakaleli köylüler de bu yanlış ibareden rahatsız. Bu durumu takip edeceğiz ve bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.