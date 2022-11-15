Mali konuların görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyenin borcunun devraldıkları döneme göre 6 kat düştüğünü söyledi.

Mali konuların görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyenin borcunun devraldıkları döneme göre 6 kat düştüğünü söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen maddelerin görüşüldüğü meclis toplantısında toplam 28 madde karara bağlandı. Toplantı neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi 5 milyar 72 milyon 295 bin TL olarak kabul edildi. Büyükşehir ve 17 ilçenin 2023 yılı tahmini bütçelerinin toplam 9 milyar 338 milyon 899 bin TL olarak kabul edilerek karara bağlandı. Başkan Demir, performans raporunun ardından meclis üyeleri tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

“Borcumuz reel olarak 6 kat düştü”

Belediye borcunun reelde 6 kat düştüğünün altını çizen Başkan Mustafa Demir, “Siyasette 22 yılım AK Parti’de geçti. Bizim borç yükümüz 2018’de devraldığımızda bütçe toplamı SASKİ ve şirketler dahil 1 milyar 150 milyon TL. Şimdi bütçemiz bu sene 8 milyar TL’yi bulacak. Borç yükümüz 4 milyar TL civarında. Bütçemizin, toplam varlığımızın yarısı kadar. Devraldığımızda borç yükü toplam varlığımızın 3 katıydı. 6 kat performans var burada. Borcumuz reel olarak 6 kat düşmüştür. Samsun’da 946 mahallenin taahhüt ettiğimiz kırsal altyapıyı, içme suyu da dahil 2023 yılında bitiriyoruz. 50-60 yılda yapılması mümkün olmayan işi 4 senede yapıyoruz” dedi.

“Yeşil sahaları betonlaştıryormuşuz’, bu iftiradır”

Bazı konuların istismar edildiğine değinen Başkan Demir, “Lafla iş değişmez. ‘Yeşil sahaları betonlaştıryormuşuz’ etmeyin. Bu iftiradır, yanlıştır. Hangi yeşil sahayı betonlaştırdık? Yalı Kafe yeşil saha mıydı? İller Bankası’nın arazisi. Satsaydı orayı özel şirket binayı oraya dikmişti. Biz ne yapıyoruz? Sosyal kültür hizmet alanı yapıyoruz. Hem de alanı 5 kuruş para vermeden yapıyoruz. Meteoroloji, alanını 400 milyona yakın bir meblağa sattı. Burası da hiç etmese 200 milyon TL ederdi. Hem bedava aldık hem de inşaatına da bakanlık yardım ediyor. Yargının aldığı bir karar var. Gereğini de yapıyoruz. Yargının kararının gerekçeleri burada. Belediyeye tahsil edilmiş. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılan inşaatlarda 1/5000 ile 1/1000’likleri belediye yapar. Bu belediye kanununda var. Bununla ilgili bir sürü karar var ama idari yargı böyle bir karar vermiş. Karar eleştirilir. Ruhsal iptali de peşine geldi. Süreç devam ediyor. Yüksek yargıya da gidecek. Muhtemelen oradan dönüp gelecek. Odayı Türkiye’ye örnek bir proje yapılıyor. Ama haklısınız belli arkadaşların yapmak değil, yaptırmamak üzere bir siyaset aklı varsa buna da yapacak bir şey yok. Herkesin böyle bir hakkı olabilir. Biz orada kütüphane yapıyoruz. 600 milyon TL fiyat artışlarıyla ihale ettik. 30 milyon kamulaştırma ödedik. Ne için? Bu güzel şehrin çocuklarının eğitimi için. 7/24 hizmet, internet, yemek bedava. Buna karşı çıkıyorsunuz” diye konuştu.

“Marinaya karşı çıkan zihniyet bir tek Samsun’da var”

Muhalefetin bazı konularda bilinçsiz ve şehrin çıkarlarına aykırı davrandığını da belirten Demir, “Samsun’a marina yapacağız. Türkiye’de ve başka ülkelerde örneği yoktur. Marinaya karşı çıkan zihniyet bir tek Samsun’da var. ‘Kıyıları tahrip olurmuş.’ Kıyıları tahrip edecek projeyi bakanlık onaylar mı? Geçti o günler. Ödül vermek lazım, teşekkür etmek lazım. Bunu tebrik edecekken, işi itibarsızlaştırmaya, sanki tahrip edecekmiş gibi bir hava oluşturmaya bir tek Samsun’da rastlanır. Bir de bir ilçe belediyesinden arkadaş gitmiş, kamunun yaptığı bir satışla ilgili engel olacaklarmış. Siz bu kafayla 1,5 yıla seçim geliyor, görürsünüz” şeklinde konuştu.

“1,5 yılda kendini amorti ediyor”

Meclis üyelerini Tekkeköy ilçesinde kurulan Beton Boru ve Bordur Parke Fabrikası’nı görmeye davet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Beton boru üretim fabrikası kuruyoruz. Gidip görmelisiniz. 1,5 yılda kendini amorti edecek. SASKİ’nin beton boruya 1 yılda ödediği para 100 milyon TL’yi buluyor. Fakat hem bordür hem de beton boru üretecek bizim fabrikanın tamamı 100 milyonu bulmuyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ve 17 ilçenin 2022 yılı tahmini bütçesi 9 milyar 338 milyon 899 bin TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi 5 milyar 72 milyon 295 bin TL olarak kabul edildi. İlçe belediyelerinden 2023 yılı tahmini bütçe rakamları ise İlkadım Belediyesi’nin 874 milyon 567 bin TL, Atakum Belediyesi’nin 770 milyon 770 bin TL, Çarşamba Belediyesi’nin 584 milyon 862 bin TL, Bafra Belediyesi’nin 442 milyon TL, Tekkeköy Belediyesi’nin 400 milyon TL, Canik Belediyesi’nin 250 milyon TL, Vezirköprü Belediyesi’nin 223 milyon 655 bin TL, Terme Belediyesi’nin 173 milyon 100 bin TL, 19 Mayıs Belediyesi’nin 105 milyon TL, Havza Belediyesi’nin 98 milyon TL, Alaçam Belediyesi’nin 67 milyon TL, Kavak Belediyesi’nin 64,5 milyon TL, Ladik Belediyesi’nin 52,5 milyon TL, Ayvacık Belediyesi’nin 50 milyon TL, Asarcık Belediyesi’nin 40 milyon TL, Salıpazarı Belediyesi’nin 40 milyon TL ve Yakakent Belediyesi’nin 30 milyon 650 bin TL olması maddeleri tek tek oylanarak karara bağlandı.