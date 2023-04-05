Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde park çalışmalarını yoğun olarak sürdürürken yeni oyun grupları kurarak çocuklara eğlenceli ve güzel zaman geçirecekleri farklı alanlar oluşturuyor. "Bir şehirde çocuklar gülüyorsa o şehir mutludur” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çocukları güldürebilmek ve en tabi hakları olan oyun oynama imkânını sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmaları Samsun geneline yayan Büyükşehir Belediyesi, her kesime hitap eden projeleri geliştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen yatırımlarda çocuklar için yapılan çalışmaları hassasiyetle planlıyor. Bu kapsamda yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde Kurupelit’de yeni çocuk oyun grubu kurarak çocuklara farklı eğlenceli ve güzel zaman geçirecekleri alan oluşturdu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hızla kurulum aşaması tamamlanan parkta çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de yıllardır yapılmasını istedikleri parkın inşa edilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

20 yıldır Kurupelit bölgesinde yaşadığını söyleyen Elif Yıldırım, "Bu park için daha önce çok taleplerimiz olmuştu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için de bizim için de çok güzel oldu. Evlatlarımız mutlu bir şekilde burada oynuyor" dedi.

Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni park yapımının yanı sıra mevcutta bulunan parklardaki eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş oyun gruplarının bakım, onarımını gerçekleştiriyor. Güvenliğin de ön planda tutulduğu parkların zeminleri kauçuk malzemeyle kaplanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, çocukların oynayıp mutlu oldukları ve enerjilerini attıkları en önemli yerlerden birisinin oyun parkları olduğunu belirterek “Biz oyun parklarımızı kısmen yeniliyoruz kısmen de tamir ediyoruz. 2022 yılında 12 tane oyun grubu kurduk. Bu yıl da 15 tane kuracağız. Tüm hedefimiz çocuklarımızın mutlu bir şekilde burada oynamaları ve eve gittiklerin de mışıl mışıl uyumaları. Güvenliği de ön safhada tutuyoruz. TSE standartlarının öngörmediği hiçbir oyun grubunu burada kurmuyoruz" şeklinde konuştu.

“Yeni parklar yapmaya devam edeceğiz”

Çocukların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak amacıyla yeni parkların ve oyun gruplarının yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Göreve geldiğimiz andan itibaren mutlu çocukların şehri yapmak için her mahallemizde çocuklarımızın yaşadığımız çağın şartlarına uygun keyifli ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilecekleri parklarımızı hizmete açtık. Biliyoruz ki, bir şehirde çocuklar gülüyorsa o şehir mutludur. Yavrularımızı güldürebilmek ve en tabi hakları olan oyun oynama imkânını sağlamak için yeni parklar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.