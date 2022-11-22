Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Vezirköprü ilçesinde üreticilere sebze tohumu desteği verdi. Başkanı Mustafa Demir, "Biz istiyoruz ki, bir karış boş toprak kalmasın, bereketli topraklarımız, ürünle dolsun diye üreterek şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Vezirköprü ilçesinde üreticilere sebze tohumu desteği verdi. Başkanı Mustafa Demir, "Biz istiyoruz ki, bir karış boş toprak kalmasın, bereketli topraklarımız, ürünle dolsun diye üreterek şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede nitelikli tarımın yaygınlaştırılması için çiftçiye her alanda destek olmaya çalışıyor. Bu destekler kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sebze Üretimini Geliştirme Projesi ile Vezirköprü ilçesindeki üreticilere karpuz, kavun, patlıcan, salatalık, domates ve biber olmak üzere 90 paket tohum desteği verildi.

"Her konuda çiftçilerimizin yanındayız"

Başkan Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere verdikleri desteklerin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, “Biz istiyoruz ki, bir karış boş toprak kalmasın, bereketli topraklarımız, ürünle dolsun. Çok şükür, şehrimizin verimli arazilerinde, ne eksek yetişiyor. Verdiğimiz desteklerle de ilçelerimizdeki tarım potansiyelini ayağa kaldırmak istiyoruz. Üretmek zor, zahmetli ama çok kıymetli ve değerli bir iştir. Biz de her konuda üreterek şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye destek olduklarını da söyleyen Başkan Demir, kadınların ve gençlerin tarımsal alandaki istihdamının artırılmasının yanında, sürdürülebilir tarımsal üretim için desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.