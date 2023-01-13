Yıllarca kiralık araçlarla hizmet vermeye çalışan Ardahan Belediyesi makine parkını genişletmeye devam ediyor.

Yıllarca kiralık araçlarla hizmet vermeye çalışan Ardahan Belediyesi makine parkını genişletmeye devam ediyor.

2019 yılında Ardahan belediye başkanlığına seçilen Faruk Demir 24 adet hibe araç getirerek Belediyesini ‘kiralık’ derdinden kurtardı.

Cenaze aracı dahi kiralık olan Ardahan belediyesinde geçmiş dönemde şehir içinde dahi nakil sorunları yaşanırken şimdi il dışına dahi cenaze nakli yapılabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Demir; ‘’ Kendi cenazesini Kars Havaalanından Ardahan’a getirmekte zorlanan bir belediye hizmet anlayışından, bugün ihtiyaç olduğunda Türkiye’nin her yerine cenaze hizmeti veren bir noktaya ulaştık. Cenaze hizmetleri birimimiz, ilimizde rahmetli olan vatandaşımızı ailenin isteği doğrultusunda Perşembe Bayburt’a naklettik. Allah rahmet eylesin.’’ dedi.

Kiralık araç gölgesinden belediyesini kurtaran Başkan Faruk Demir bugüne kadar 24 hibe araç belediyesine getirdi.

Ardahan’a kazandırdığı projelerin neredeyse hepsinde de belediye öz kaynakları yerine hibe olarak dışarıdan destek almaya çalışıyor.