Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in direktifleri doğrultusunda aylardır yoğun bir tempoda ter döken belediye bünyesindeki ARBEL ekipleri, aralıksız mesai harcıyor. Vatandaşların büyük beğeni ve takdirini kazanan başarılı çalışmalar neticesinde kentte önemli değişimler yaşanıyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in direktifleri doğrultusunda aylardır yoğun bir tempoda ter döken belediye bünyesindeki ARBEL ekipleri, aralıksız mesai harcıyor. Vatandaşların büyük beğeni ve takdirini kazanan başarılı çalışmalar neticesinde kentte önemli değişimler yaşanıyor.

Ardahan Belediyesi yaz sezonunu dopdolu geçiriyor

Temiz, bakımlı, yaşanabilir, kabuğunu kırmış, modern bir şehir yaratma yolunda proje üstüne proje üreten Başkan Faruk Demir, Ardahan’ı adeta yeniden inşa ediyor. İlkbahar aylarıyla beraber kolları sıvayan belediyeye bağlı ARBEL ekiplerince alt yapıdan üst yapıya dek tüm alanlarda hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Ekipler, şehirde çalışma yapmadık yer bırakmıyor

Kent genelinde yol ve kaldırımlar bakım onarımdan geçirilip yenilirken, park-bahçelerde tadilat, ilaçlama ve temizlik işlemleri hız kesmeden yapılıyor. Şehrin farklı yerleri tasarımı ve estetiği açısından dikkat çeken çöp kovalarıyla donatılıyor. Tarihi Ardahan Kalesinin altında yer alan Kura Nehri Yaşam Alanı, yapımı kısa sürede tamamlanacak olan bungalov evler, asma köprü ve peyzaj çalışmalarıyla beraber göz kamaştırıyor. Ekipler, hayvan pazarında inşa edilen kesimhane ile ilgili son eksiklikleri de süratle giderirken konforlu, modern dolmuş durakları kentin farklı noktalarında teker teker yerini alıyor. Her bir mahalle için düşünülen çay bahçeleri projesinin ilki Karagöl mahallesinde hayata geçirildi. Geçtiğimiz ay İBB destekleriyle Ardahan’a kazandırılan ve geniş yankı uyandıran şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında planlanan büyük bir TIR parkı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Şehrin tanıtımı ve çiftçilerin ürünlerini pazarlaması bakımlarından üzerinde titizlikle durulan yöresel ürünler çarşısı açılış için gün sayıyor.