Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremzede aileleri kaldıkları evler ve yurtlarda ziyaret etti. Başkan Demir, depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremzede aileleri kaldıkları evler ve yurtlarda ziyaret etti. Başkan Demir, depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Samsun depremzedelere kucak açtı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesinden kente gelen vatandaşları kaldıkları evlerde ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Turgut Özal Yurdu’nda ziyaret etti. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya illerinden getirilerek yurda yerleştirilen depremzedelerle tek tek sohbet eden Başkan Demir, gençlere ve çocuklara hediyeler verdi. Ziyaret sırasında 8 yaşındaki Eren Eymen Kama ise Başkan Mustafa Demir’e sarılarak teşekkür etti. Malatya’dan gelen 5 kişilik Kama ailesinin en küçüğü olan 8 yaşındaki Eren Eymen’e Başkan Demir de ziyaret anısına oyuncak hediye etti.

Başkan Demir, ayrıca Kahramanmaraş’tan eşi ve ikiz çocuklarıyla birlikte Samsun’a gelen Ziya Şakir Öztürk ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek taleplerini dinleyen Başkan Demir, ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Afet bölgesinde ve Samsun’a gelen depremzede vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz her zaman afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Maddi, manevi her açıdan yaralarını sarmak için varız. Bütün imkanlarımızla hem deprem bölgesinde hem de kentimize gelen depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle kısa sürede bu yaralar sarılacak” dedi.