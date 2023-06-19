Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, hakkındaki yolsuzluk ile ilgili suçlamalara Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin yaptığı incelemeler neticesinde kovuşturmaya yer olmadığını ve dava açılmasını gerektirmediğini bildirdiğini ifade etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 15. Olağan Genel Kurulu öncesi ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Değirmenci, “Makam hırsıyla gözü dönen ve sendikamızın genel kurulunda seçimleri kazanmak pahasına, bizlere kara çalmaya çalışan müfterilerin, ortaya attıkları her türlü yalan ve iftiralar, yüce Türk adaletinin önünde çürütülmüştür. Önce 19.04.2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamı, ardından yapılan itiraza istinaden 13.06.2023 tarihinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği, ortaya atılan iftiraların, yapılan incelemeler neticesinde dayanaksız olduğunu, dosyada kovuşturmaya yer olmadığını ifade ederek, dava açılmasını kesin olarak reddetmiştir. Bugüne kadar sosyal medya üzerinden tetikçilik yapıp, asılsız iddia ve iftiralarla şahsımızı ve sendikamızın tüzel kişiliğini hedef alan iftiracılardan, hukuk önünde hesap sorma zamanı gelmiştir. İftirayı atıp kenara çekilenleri, karayı çalıp kaçanları, mahkeme önüne çıkarmak, üyelerimiz ve teşkilatımız adına, bunlardan hesap sormak, boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Özçelik-İş Sendikasının seçimlerini kazanmak adına tamamen algı oluşturmak için ortaya sayısız iftiranın atıldığını kaydeden Değirmenci, “O dönem savcılığa yaptıkları başvuruyu, sanki mahkemenin kesin kararıymış gibi, ‘varan-1-2-3’ şeklinde yayınlayanlar, acaba bugün bu mahkeme kararından sonra utanırlar mı veya yüzleri kızarır mı bilmem ama onlar bugün üyelerimizin ve teşkilatımızın da vicdanlarında yargılanmış ve cezaları kesilmiştir” dedi.

“Hukuk önünde hesap soracağız”

Kamuoyunda kendilerine o dönem adeta itibar suikastı yapıldığını hatırlatan Değirmenci, “Elbette, atılan iftiralar canımızı yaktı ama bizler, yalanlar karşısında hakikatin galip çıkacağından adımız kadar emindik. Abdestimizden asla şüphe duymadık. Bugün hak, batılı yendi. Bugünden sonra yapılacak olan, akıldan ve iyi niyetten yoksun, koltuk hırsıyla her yolu mübah sayıp, şahsımızı, sendikamızı, hatta personellerimizi hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız. Hem bu sendikanın yöneticileri olarak, hem de sendikamızın tüzel kişiliği olarak iftiracılara, maddi ve manevi tazminat davası açacağız. İnanıyorum ki, yargımız bizlere ve sendikamıza çekilen operasyonu, bugün olduğu gibi yarın da görecek ve bunlara hak ettikleri cezaları verecektir” diye konuştu.

Bugüne kadar atılan iftiraların aslında birer ‘yıldırma’, ‘vazgeçirme’ operasyonu olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Değirmenci, şu ifadelere yer verdi: “Bizler, şerefimizi, haysiyetimizi ve onurumuzu ayaklar altına almaya çalışanlara karşı, en güzel cevabı, üyelerimize ve teşkilatımıza hizmet ederek verdik. Biz bu yola emekçiye hizmet aşkıyla çıktık. Bu uğurda mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. İftiracılar dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Ama onlar var diye, biz de yolumuzdan asla dönecek değiliz. Son dönemde yaptığımız işlere bakıldığında birilerinin hayalleri, bizim gerçeklerimize bile yetişemez.”