Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, üyelerini KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile yaptıkları görüşme noktasında bilgilendirdi.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, ziyaretlerinin ikinci gününde Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile görüştü.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Değirmenci, misafirperverliklerinden dolayı Vali Yavuz’a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Başkan Değirmenci daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile görüşen Değirmenci, Karabük’ün evi olduğunu ve yabancılık çekmediğini belirtti.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi’nde şube yönetimi fabrika içindeki kısım temsilcileri ile bir araya gelen Değirmenci, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile yaptığı görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Başkan Değirmenci, üyelerinin beklentilerini, sorunlarını ve taleplerini ilettiklerini belirtti.

En önemli konulardan birinin Ekim ayında İŞKUR üzerinden KARDEMİR’de işe başlatılan işçilerin sürelerinin dolması ve kademelerinin ilerletilmesi olduğunu ifade eden Değirmenci, “Bu 6 aylık sürenin kıdemden sayılıp, sayılmaması tartışması çıktı ortaya, bilmediğimiz bir şekilde. Eski uygulamaların tersine böyle bir anlayış ortaya çıkmış. Bunu dile getirdik. Bu arkadaşlarımız 6 aylık süresinin mutlaka kıdemden sayılarak bir an evvel kendi kademelerinin ilerletilmesi ile ilgili ekim ayından itibaren geçerli olmasıyla ilgili görüşümüzü örnekleriyle yönetim kurulu başkanımıza anlattık, o da olumlu baktı, değerlendireceklerini bu arkadaşlarımın sorunlarını mutlaka çözülmesi gerektiğini karşılıklı teyit ederek bir görüş birliğine vardık. Bu arkadaşlarımız rahat olsunlar bir sorun eğer çıkacak olsa tekrar şubemiz ve biz bu işin peşindeyiz. Bunların hakkını gasp ettirmeyiz” dedi.

"Çalışanların çocuklarının işe alınması"

Değirmenci, KARDEMİR çalışanlarının çocuklarının işe alınması noktasında yapılan görüşme ile ilgili şu bilgilere yer verdi: "Bunun yanında en az bunun kadar önemli, çalışan çocuklarının KARDEMİR’de işbaşı yaptırılması ile ilgili. Daha önce de defalarca ifade ettik. Bu uygulama hayata geçiyor. Bu 3 ayaktan oluşuyor. Birincisi, hiçbir sorunu olmayan askerliğini yapmış ve hemen emekli olunca yerine işbaşı yaptırılmaya başlandı bildiğim kadarıyla. İkincisi de askerliğini yapmamışlarla ilgili görüşümüzü de askerliğini yapsın gelsin, hemen emekli olsun yerine geçsin. Bu sorun da çözüldü. Üçüncüsü ise, askerlikten muaf olanlar var. Bu sorunla ilgili kendilerine ilettik. Bunları sağlık raporu ile ağır işte çalışabilir onayı ile işbaşı yapılması noktasında kararımızı ortaya koyduk. Yönetim kurulu olarak buna sıcak baktılar. Sorunların anında çözümü noktasında genel müdür yardımcılarına talimat vererek, bu çocukları işbaşı yaptıralım diye karar ortaya koydu. Çalışanların çocuklarının işbaşı yapması ile ilgili sorunu tamamen kökünden çözmüş olacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var ama bu konunun çözüleceği kanaati arkadaşlarımızda oluştu."

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in duyarlılığının önemli olduğunu aktaran Değirmenci, "Devlet adamı görmüş geçirmiş her tarafı tecrübe dolu bir büyüğümüz. Dolayısıyla biz onu geçmişte THY teknikliğinden tanırız. Yapıcı anlayışıyla hep başarıyı öne çıkaran bir büyüğümüz. Kendisinden fevkalade mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Vagon boşaltmadaki arkadaşlara sahip çıkamadık"

Görüşmede KARDÖKMAK ve KARÇEL’de çalışan taşeronların kadroya alınması noktasında talepleri de ilettiklerini kaydeden Değirmenci, "KARDÖKMAK’ta 20-25 civarında bir taşeron çalışanımız var bunların kadroya alınmasıyla ilgili talebimizi ilettik. KARÇEL’de sayı çok olduğundan ortaklaşa bir çalışma yapılsın, gerçekten daha verimli daha işine sadık kalan iş bir iş barışına katkı veren disiplinli çalışanlardan başlayarak orada da bir kısım arkadaşlarımızı kadroya alalım diye talebimizi ilettik, Buna da sıcak bakıldı değerlendirilecek. Ama tabii sabahtan akşama bunun olması mümkün değil tarafların bu işi birkaç kez daha gözden geçirmesi gerekiyor bu anlayışla bizim için çok önemli. Hem Ankara’da hem buraya geldiğimde yolda sürekli benden talep olan vagon boşaltmaya çalışan en az 10 yıla yakın çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza gerçekten sahip çıkamadık. Ne KARDEMİR ne de biz sahip çıkamadık. Defalarca geçmişteki yönetimlerle de görüştük. Şimdi de dile getirdik. Bu arkadaşlara haksızlık ediyoruz. Ağır iş yapıyorlar fakat taşeron muamelesi görüyorlar. Ya bu arkadaşları alın KARDEMİR’in bünyesine katın oraya yeni eleman alın ya da bu arkadaşlarımızı burada KARDEMİR bünyesinde olarak aynı işi yapsınlar dedik. Sağ olsun İsmail bey bu konuda duyarlı davrandı. Bunu da değerlendireceğini, yönetim kurulunda bunları konuşacağını ve kısa zamanda inşallah olumlu haberleri bize ileteceklerini bildirdiler" şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı’na yürüdüğümüz süreçte KARDEMİR’in varlığı bu sürece çok önemli katkılar sağlayacak”

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir ile çalışmaların kendileri için zevkli bir durum olduğunu da ifade eden Genel Başkan Değirmenci, “Türkiye’nin göz bebeği olan THY’deki yaşanan o krizleri ve kaosları beraber yok ederek Özçelik İş Sendikasının orada olmasına çok büyük katkı vermiştir. Ben İsmail Bey’in KARDEMİR’de Özçelik İş Sendikası ile üyelerine çok büyük katkılar vereceğini ve aynı zamanda da sendikayla birlikte KARDEMİR’i daha da güçlendirerek, başarılı işler yapacak fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. KARDEMİR büyüyor, gelişiyor. Türkiye Yüzyılı’na yürüdüğümüz süreçte KARDEMİR’in varlığı bu sürece çok önemli katkılar sağlayacak. Bunun başında deneyimli, tecrübeli ve devlet terbiyesi almış bir büyüğümüzün son derece önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.