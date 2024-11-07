Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük’te yıkımı tamamlanan sendikası binasının yerine yeni hizmet binasının yapımı için en kısa sürede çalışmaların başlayacağını bildirdi.

Karabük’te depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 5 katlı 64 yıllık sendika binasının yıkımı tamamlandı.

Son yıllarda Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci liderliğinde kurumsallaşma yolunda büyük adımlar atan sendika Karabük’te de büyük ses getirecek bir hizmet binası için kolları sıvadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Sendikamızın kurulduğu, nice büyük mücadelelerin verildiği Karabük’teki şanlı geçmişimize ve bugünkü güçlü yapımıza uygun olarak, yeni şube binamızı üyelerimizin hizmetine sunmak için harekete geçtik. Eski binamızın yıkımını tamamladık. Kısa bir süre içerisinde binamızın inşasına başlayacağız. Günümüz şartlarına cevap veren, ihtiyaçları karşılayan, bölgede parmakla gösterilen modern şube binamızı Karabük’ün yiğitlerinin ve halkının hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Biz göreve geldiğimizde öncelikli hedeflerimiz arasında sendikamızı kurumsallaştırmak vardı." diyen Genel Başkan Değirmenci, "Bu anlayışımızın bir yansıması olarak, ilk önce sendikamızın adına ve tarihine yakışır bir genel merkez binası inşa ettik. Bu sırada kirada olan şubelerimize yeni yerlerini satın alarak, şubelerimizi bir bir kiradan kurtardık. Aynı şekilde adeta genel merkez ayarında şube binamızı İskenderun’da inşa ederek, oradaki üyelerimizin hizmetine sunduk. Şimdilerde Ankara’daki misafirhanemizin yapımını da tamamlamak ve üyelerimizin hizmetine sunmak üzereyiz. Sıra Karabük’e geldi. Sarsılmaz bir gönül bağımızın olduğu Karabük’e dev bir şube hizmet binasını kazandırmak için ’Bismillah’ diyerek kolları sıvadık." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, "Yıkımı tamamlanan şubemizin olduğu binamızın içerisinde sadece şubemiz yoktu. İçerisinde çeşitli kollarda hizmet veren esnaflarımız da var. Şimdi de aynı mantıkla binamızı inşa edeceğiz. Fakat bu sefer bir şube binasının çok ötesinde olacak. Binamızda şubemize ve üyelerimize hizmet verecek toplantı salonları, mescit gibi yaşam alanları olacak. Ayrıca bölge ticaretine, alışverişine hatta istihdamına katkı sunacak mekanlar yer alacak. Velhasıl üyelerimizin büyük bir keyifle gittiği, şubemizin büyük bir hevesle üyelerimize hizmet ettiği bir bina inşa edeceğiz” dedi.

Şube binasının teknik ve altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü, başta Karabük Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarla koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışarak, süreci hızlandırdıklarını belirten Değirmenci, "Böylesi bir projeye başlamış olmamız bölgeye büyük bir heyecan getirdi. Bu binanın yapımında başta Karabük Belediye Başkanımız Özkan Çetinkaya olmak üzere, bizlere destek veren, projemiz hakkında bizi cesaretlendiren, aidatlarıyla sendikamızı bugünlere taşıyan üyelerimize verdikleri destekler için teşekkür ederim. Bu Karabük’e mal olacak bir bina olacağı için, herkesin katkı sunması bizleri açıkçası şaşırtmıyor. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kılıç ve Karabük Şube Başkanımız Kenan Yılmaz’ın gayretli çalışmaları ve girişimleriyle, el birliğiyle, omuz omuza en kısa sürede binamızı tamamlayarak, hizmete sunacak olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum” diye konuştu.