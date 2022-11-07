Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük ve Kardemir için bir dönüm noktası olan 8 Kasım eylemlerinin, bugünkü sendikal mücadelelerinde yollarını aydınlattığını ifade etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük ve Kardemir için bir dönüm noktası olan 8 Kasım eylemlerinin, bugünkü sendikal mücadelelerinde yollarını aydınlattığını ifade etti.

Genel Başkan Değirmenci, KARDEMİ’in kapatılmaması için 8 Kasım 1994’te yapılan eylemlerin yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Türk sendikal hareketinde 8 Kasım ‘Kardemir Kapatılamaz, Karabük Karartılamaz’ eylemlerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Genel Başkan Değirmenci, “5 Nisan 1994 tarihinde, dönemin hükümeti tarafından KARDEMİR’in adeta ölüm fermanı yayınlanmıştı. Zarar ettiği gerekçesiyle ‘fabrikalar yapan fabrika’ olmakla nam salmış bir fabrika kapatılmak istenmişti. Karabük halkının ve emekçilerinin ekmeğine kan doğrayan bu karar karşısında, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız Özçelik-İş öncülüğünde bir mücadele ruhu ortaya çıkmıştır. O tarihte, Karabük halkından esnafına, siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir mücadele verilmiştir. KARDEMİR’in geçtiğimiz yıl 4 milyar liraya yakın bir kar açıkladığını düşündüğümüzde, sendika olarak verdiğimiz mücadelenin haklılığı bugün de ortaya çıkmıştır” dedi.

8 Kasım eylemlerinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, verilen mücadele ruhunun hala zihinlerde ve gönüllerde taptaze olduğunu belirten Değirmenci, “O gün, sendikamızın öncülüğünde KARDEMİR emekçisinin ve bölge halkının verdiği mücadele sayesinde KARDEMİR ekmek kapımız olmayı sürdürmektedir. Bugün bu fabrika, üretime, istihdama ve ihracata çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bu sayede binlerce kişinin evine ekmek götürmektedir. O günkü eylemleri ve bugünkü başarıları birlikte düşündüğümüzde sendika olarak haklı bir gurur yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz için katma değer üreten, emekçilere ekmek kapısı olan örgütlü tüm işyerlerimizde aynı ruhla fabrikalarımıza sahip çıkmayı sürdürüyoruz” diyen Değirmenci, “Biz emekçilerin de, sendikamızın da fıtratı aynı fıtrattır. Ruh yine o ruhtur. Emekçiler ve ülkemiz için verdiğimiz mücadele tüm hızıyla sürmektedir. İşyerlerimizin kalkınması, büyüyüp gelişmesi, dolayısıyla emekçilerin ekmeğinin büyümesi için aynı mücadele ruhuyla sahalarda, sözleşme masalarında mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu vesilesiyle 8 Kasım 1994 yılında KARDEMİR’e sahip çıkan, bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e ve o dönemin Genel Başkanı merhum Necati Çelik ve ekibine, büyük bir mücadele örneği sergileyen merhum efsanevi Genel Başkanımız Metin Türker ve arkadaşlarına, KARDEMİR emekçilerine ve Karabük halkına şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek bugünkü sendikal anlayışlarına dikkat çekti.