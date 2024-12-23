Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut Başkan Davut Mülayim güven tazeledi.

Eskişehir’in Şirintepe mahallesindeki dernek binasında yapılan Derneği’n 5. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut Başkan Davut Mülayim tek liste ile girdi ve güven tazeledi. Başkan Davut Mülayim, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Eskişehir’de Yaşayan Bileciklilerin sosyal ve kültürel alanda birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla çalışacağız. Eskişehir’de kişisel, toplumsal tanıtıcı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Eskişehir ili ile Türkiye içinde ve Türkiye dışında Bilecikliler sevgi ve bağını sürdüren kişi, dernek, kurum ve kuruluşlarla dayanışma ve iletişim içinde olacağız. Yurt içi ve yurt dışında, tüm kamu özel ve bağımsız sivil toplum kuruluşları ve kurumları ile iletişim ve dayanışma sağlanarak maddi ve manevi güç ve imkân desteğini sağlayacağız. Eskişehir’de 80 bin Bilecikli yaşamaktadır. Amacımız, Eskişehir’de yaşayan Bileciklileri birbirleri ile kaynaştıracağız ve tanıştıracağız. Eskişehir’de yaşayan Bileciklileri önümüzdeki günler de Eskişehir’de düzenleyeceğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerimize katılmalarını sağlayacağız" dedi.

Yönetim Kurulu üyeleri, Davut Mülayim (Başkan), Osman Ünlü (Başkan Yardımcısı), Ahmet Yıldırım Sekreter), Mustafa Kayalı (Sayman), Mustafa Coşu (Yönetim kurulu üyesi), İbrahim Karaca (Yönetim kurulu üyesi), Özlem Yavuz (Yönetim kurulu üyesi), Denetim Kurulu üyeleri ise, Av. Murat Kalem (Başkan), Mustafa Ersoy (Üye), İsmail Mert (üye) oldu.