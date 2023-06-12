Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in danışmanlarından Hüseyin Koçan’ın oğlu Buğra Koçan dün akşam düzenlenen düğün merasiminde Elif Dişçi ile evlendi.

Siyaset, sanat, bürokrasi ve iş dünyasının bir araya geldiği düğüne kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gecede Koçan çiftinin nikâh akdini gerçekleştirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Arzen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, işadamı Hadi Atalar ile çok sayıda davetlinin iştirak ettiği törende misafirler gönüllerince eğlendi.

Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, düğün törenlerine iştirak eden davetlilere teşekkür ederek, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.